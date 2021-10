Rania di Giordania è una delle donne più affascinanti del pianeta. La sua celebrità precede anche quella delle popolarissime nobili di ultima generazione come Kate Middleton e Meghan Markle.

Maestra di eleganza, icona di stile e bellezza, Rania non ha mai sbagliato un colpo in ambito fashion. Ogni suo outfit merita di avere un posto speciale nella storia della moda.

Come si mantiene in forma Rania di Giordania.

Secondo quanto riferito dal sito Express, la regina segue la dieta GI, che sta per Glycemic Index Diet.

Questo regime dietetico classifica gli alimenti in base al loro indice glicemico o all’aumento dei livelli di zucchero nel sangue, dopo aver mangiato una piccola porzione di carboidrati.

Il sistema assegna un numero da uno a 100 agli alimenti contenenti carboidrati in base a quanto aumentano la glicemia.

Gli alimenti sono classificati come alto (maggiore di 70), moderato (56-69) o basso (meno di 55).

Il piano alimentare della monarca è combinato alla dieta mediterranea. Quindi sì a cibi come riso, verdure, carne bianca o pesce. Tra gli altri suoi alimenti di riferimento ci sono anche il couscous, le mandorle e le noci.

Per tenersi in forma pratica pilates, aerobica, corsa, kickboxing, non senza delle brevi lezioni di yoga.

Rania e re Abdallah II, storia di un amore forte e duraturo.

I due reali giordani si sono sposati il 10 giugno 1993. Si sono incontrati a una cena nel gennaio dello stesso anno e pochi mesi dopo hanno annunciato il fidanzamento.

Quando il marito è salito al trono, anche Rania ha assunto il titolo di regina. Dal loro amore sono nati quattro figli: il principe Hussein, nato il 28 giugno 1994, la principessa Iman, nata il 27 settembre 1996, la principessa Salma, nata il 26 settembre 2000, il principe Hashem, nato il 30 gennaio 2005.

“Siamo andati subito d’accordo”, ha rivelato Rania. “Lui aveva un sorriso ampio e sincero, comunicava un’energia contagiosa”. “Quando è entrata, ho capito subito che era speciale”, ha rivelato invece il re.