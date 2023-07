Rajwa Al Saif e Hussein, primo selfie di coppia dopo le nozze

Il principe ereditario Hussein di Giordania e la principessa Rajwa hanno condiviso un selfie un mese dopo il loro matrimonio reale lo scorso giugno. Nella foto, che Hussein, 29 anni, ha pubblicato su Instagram lo scorso venerdì, la coppia è seduta fuori a un tavolo da pranzo sotto quello che sembra un pergolato.

La principessa, anche lei 29enne, indossa una camicia a fantasia rosa e bianca mentre si appoggia a suo marito, che ha un look sportivo. I due sono appaiono sorridenti mentre inviano i propri auguri a coloro che hanno celebrato la festa islamica Eid al-Adha. “A nome mio e di Rajwa, Adha Mubarak a te e alle tue famiglie!”, ha scritto l’erede al trono giordano nella didascalia del post, sia in inglese che in arabo.

Chi è Rajwa Al Saif

La futura regina di Giordania – una volta che il suo sposo salirà al trono – è nata il 28 aprile del 1994 a Riad ed il suo nome completo è Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif. Il padre, Khalid Al Saif, è un solido e influente imprenditore e il clan della madre, Azza Al Sudairi, ha un peso determinante nella casa reale saudita. Il fidanzamento con Hussein della sposa – laureata in architettura alla Syracuse University nello stato di New York – fu annunciato dalla casa reale giordana nell’agosto dello scorso anno.

La cerimonia nuziale si è svolta nello stesso palazzo dove re Abdallah II nel 1993 sposò la regina Rania e da dove – come allora – è partito il corteo per il Palazzo reale Al Husseiniya dove è stata organizzata la festa: circa 10 chilometri per ammirare la nuova coppia regale, erede al trono hashemita, in una replica di quanto avvenne per gli attuali sovrani.