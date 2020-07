Spunta un presunto vecchio e segreto account Instagram del principe Harry. Si tratta di una delle delle tante rivelazioni provenienti dal nuovo libro, “Finding freedom”, racconto non autorizzato dalla famiglia reale.

In questi giorni, abbiamo potuto capire qualcosa in più sul clamoroso abbandono della famiglia reale da parte del principe Harry e Meghan Markle. Questo, grazie all’imminente uscita del libro “Finding freedom”, acconto non autorizzato sulla famiglia reale scritto da Omid Scobie e Carolyn Durand.

Tra alcune delle rivelazioni più succose, per esempio sulla relazione tra Kate Middleton e Meghan Marke, spunta anche un presunto vecchio (e segreto) account Instagram del principe Harry.

Secondo quanto riferito dal The Times, il nickname scelto da Harry era davvero geniale. Sembra infatti che avesse unito il nome del suo DJ preferito, Deadmau5, al suo nome utilizzato su Facebook, ovvero Spike Wells. Il risultato finale? @SpikeyMau5.

Sembra che, nel 2016, Meghan Markle avesse iniziato a seguire “un account Instagram misterioso con il nome di @ SpikeyMau5” si legge nel libro. “Senza volto visibile nella foto del profilo, solo un casco a forma di mouse, non avrebbe significato nulla per la maggior parte persone”.

Eppure, secondo gli autori del libro, dietro quel profilo ci sarebbe stato proprio il principe Harry.

Anche se non si sa nulla su quel profilo, già il nickname dice molto. Harry è infatti un grande appassionato della musica house ed era grande fan del DJ Deadmau5.

Per quanto riguarda il nome Spike, invece, sembra che gli ufficiali di Scotland Yard spesso si riferissero al principe Harry proprio come Spike.

Insomma, ora ha tutto un senso. Il principe Harry, nel privato, ama i Social proprio come tutti noi.

Finding Freedom sarà rilasciato l’11 agosto.