Il rapporto tra Kate Middleton e Meghan Markle è descritto come “cordiale ma distante”. Quando Meghan Markle è apparsa per la prima volta insieme alla famiglia reale, tutti hanno immaginato che sarebbe diventata tra le migliori confidenti della cognata Kate Middleton. Tuttavia la loro relazione non si è mai evoluta.

Secondo il nuovo libro “Finding Freedom”, racconto non autorizzato scritto da Omid Scobie e Carolyn Durand, Kate Middleton e Meghan avevano un semplice rapporto “cordiale ma distante”.

In un estratto pubblicato dal UK Times , gli autori raccontano del dietro le quinte della vita all’interno della famiglia reale, compresa la presunta tensione tra Kate Middleton e Meghan.

“Le due duchesse hanno faticato a mantenere una relazione educata, come quella che hanno avuto la prima volta che si sono incontrate” hanno scritto gli autori del libro.

Il rapporto tra Kate Middleton e Meghan secondo gli autori del libro

Questo, sempre secondo gli autori, è apparso evidente quando hanno partecipato insieme al King Power Royal Charity Polo Day la scorsa estate. Due mesi dopo Meghan ha dato alla luce il piccolo Archie.

“Kate e Meghan stavano una accanto all’altra, ma sembra che abbiano scambiato a malapena una parola” hanno scritto.

Gli autori spiegano che la tensione nella relazione tra Meghan e Kate era dovuta al conflitto di Harry con la monarchia.

Le cose sono migliorate nella seconda metà del 2019, ma una volta che i Sussex hanno dichiarato pubblicamente la loro decisione di lasciare Londra, il loro rapporto con i Cambridges sarebbe peggiorato.

A marzo, quando i nomi di Harry e Meghan sono stati tolti dalla formazione ufficiale durante la cerimonia del Commonwealth Service, i due hanno confermato di aver fatto la scelta giusta nel tagliare i legami con la famiglia reale.

La freddezza tra Kate e Meghan

Durante l’evento, sembra che Kate sia stata molto fredda con Meghan: “Sebbene Meghan abbia cercato di stabilire un contatto visivo con Kate, la duchessa la ha a mala pena considerata”, hanno scritto gli autori.

Un’amica di Meghan, in seguito, ha rivelato che la duchessa di Sussex si sentiva “emotivamente esausta” e “non riusciva a immaginare di voler rimettere piede in qualcosa che avesse a che fare con la famiglia reale”.

E’ bene specificare che Harry e Meghan hanno subito preso le distanze dalla biografia con un comunicato molto netto. Nel comunicato, specificano di “non essere mai stati intervistati né di aver contribuito in alcun modo” alla stesura.