Pippa Middleton ha fatto il suo ingresso nelle cronache rosa quel fatidico 29 aprile 2011, quando la sorella Kate è convolata a nozze con il principe William.

Durante la cerimonia in mondo visione, Pippa ha catturato l’attenzione di tutti con il suo abito Sarah Burton, tanto semplice quanto sensuale.

Da quel momento, la 37enne è diventata a sua volta una sorta di celebrity. Oggi Pippa è sposata con James Matthews, insieme al quale ha due figli: Arthur e Grace Elizabeth Jane.

Se vi state chiedendo come si mantenga in forma la sorella di Kate, abbiamo buone notizie per voi.

La dieta di Pippa Middleton.

Bisogna subito specificare che Pippa è una grande sportiva e questo va precisato al di là di ogni cibo che può o meno finire sulla sua tavola.

Anche da neo mamma, la socialite non rinuncia alle sue passeggiato con carrozzina e scarpe da ginnastica.

Per la sorella di Kate la colazione è fondamentale e non osa mai saltarla. Ama mangiare porridge o uova sode con del pane tostato a strisce (i soldiers).

“La mia colazione tipo è yogurt semplice con frutta tritata e semi tostati, avena e noci o pane di segale tostato con uova o avocado”, ha rivelato a i newspaper nel 2018. Varia con il Bircher muesli con frutti di bosco freschi.

Pippa Middleton ha rivelato dettagli del suo pranzo al magazine Hello!, spiegando: “Cerco di mangiare carboidrati integrali, energetici e tre pasti al giorno”.

“Aumento anche le dimensioni delle mie porzioni in base al mio livello di allenamento, con molto riso integrale, lenticchie, quinoa, patate dolci e per colazione, porridge e pane tostato di segale”.

Healthy Pippa è ambasciatrice della British Heart Foundation e ha persino un suo libro di cucina, Heartfelt. Nel volume ha condiviso alcune delle sue ricette preferite per la cena.

Una delle ricette è il tonno asiatico con salsa di avocado. Scrive Pippa: “Questo è un piatto brillantemente piccante e rinfrescante ricco di omega-3 in quanto viene utilizzato tonno fresco”.

Di un’altra ricetta, Gamberi con fave speziate alla thailandese e riso selvatico, la sorella della duchessa dice:

“Facile da preparare e pieno di sapore, questo riso selvatico speziato alla thailandese è un meraviglioso accompagnamento per i gamberi giganti”.

“Le fave sono una buona fonte di proteine, carboidrati, vitamine e minerali e riso integrale aggiungono fibre. Un piatto nutriente che rende il riso incredibilmente gustoso”.