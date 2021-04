A pochi giorni di distanza dal funerale del Principe Filippo, per Kate Middleton e William è stato tempo di tornare agli impegni quotidiani e ufficiali. Mentre la regina Elisabetta e gran parte della famiglia reale sta osservando un periodo di ricordo formale per il principe Filippo, Kate e Will sono tornati a farsi vedere in pubblico per il primo impegno ufficiale dopo i funerali.

Entertainment Tonight riferisce che la coppia reale ha preso parte a una visita alla squadra Air Training Corps, che ha un significato speciale per Kate Middleton. Si tratta infatti di uno degli impegni a carico per molto tempo del principe Filippo, che è stato Commodoro in capo della squadriglia per 63 anni. Ha poi passato il testimone proprio a Kate nel 2015, affidandole la carica di Comandante in capo.

Kate Middleton, il cappotto Made in Italy

Come sempre, anche in questo caso Kate Middleton non ha deluso le aspettative. Per l’occasione, ha infatti scelto un look total black. Una scelta azzeccata che punta a ricordare il lutto per il principe Filippo e la serietà dell’evento. La Duchessa ha optato per un cappotto nero Made in Italy che ha già indossato altre volte in passato.

CORRELATO: Anche Kate Middleton non era pronta alla vita di corte: cosa racconta un biografo di Lady D

Si tratta di un cappotto Dolce&Gabbana, un modello che a Kate piace molto e che ha già sfoggiato in altre occasioni. Per esempio, è lo stesso scelto per il Remembrance Sunday del 2017. Questo cappotto è lungo fino alle ginocchia, di ispirazione navy, senza colletto ma con doppia fila di bottoni dorati e doppie tasche. Per completare il look, la Duchessa ha scelto le sue scarpe Tod’s preferite e capelli sciolti sulle spalle.

Paying tribute to His Royal Highness The Duke of Edinburgh, who served as Air Commodore-in-Chief of the @aircadets for 63 years 🛩️ pic.twitter.com/VydHGGaBMq — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 21, 2021

Durante l’evento, Kate si è cimentata con un simulatore di volo, poi lo squadrone si è preso un momento per rendere omaggio al principe Filippo.

CORRELATO: Kate Middleton e William pubblicano delle foto mai viste di George, Charlotte e Louis

Questo evento pubblico arriva pochi giorni dopo il funerale di Filippo. Sebbene solo un piccolo numero di membri della famiglia abbia partecipato, la funzione è stata trasmesso in tutto il mondo. La regina Elisabetta ha rilasciato una rara dichiarazione pubblica ringraziando tutti per i loro pensieri.

“Mentre come famiglia siamo in un periodo di grande tristezza, è stato un conforto per tutti noi vedere e ascoltare tutti gli omaggi resi a mio marito nel Regno Unito, nel Commonwealth e in tutto il mondo”. “Io e la mia famiglia vorremmo ringraziare tutti voi per il supporto e la gentilezza che ci sono stati mostrati negli ultimi giorni”.