Da Nicole Kidman a Michelle Yeoh: agli Oscar torna lo spirito da red carpet, che negli ultimi tre anni, a causa della pandemia da Covid-19, erano apparsi un po’ meno brillanti, soprattutto dal punto di vista degli abiti indossati sul tappeto rosso. Quest’anno, l’aspetto glam è tornato a farsi sentire con forza. Gli abiti che abbiamo visto sfilare hanno esaltato al meglio il carattere delle celebrities.

Kidman si è affidata alla sua maison di riferimento: Armani. L’attrice ha optato per un elegante abito nero aderente. Il premio Oscar come miglior attrice protagonista, Michelle Yeoh, ha indossato un vestito firmato Dior. Rihanna, in dolce attesa, ha optato per la Maison Alaïa. Salma Hayek in Gucci, Lady Gaga in Versace. Cate Blanchett in Louis Vuitton. Cara Delevingne in Elie Saab vintage. Jennifer Connelly in Louis Vuitton. Tutti outfit impeccabili.

Questi i premi della 95/a edizione degli Oscar consegnati al Dolby Theatre di Los Angeles

– Film – EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE di Daniel Kwan, Daniel Scheinert registi e produttori con Jonathan Wang.

– Attrice – MICHELLE YEOH per Everything Everywhere All at Once.

– Attore – BRENDAN FRASER per The Whale – Regia – DANIEL KWAN e DANIEL SCHEINERT per Everything Everywhere All at Once.

– Attrice non protagonista – JAMIE LEE CURTIS (Everything Everywhere All at Once).

– Attore non protagonista – KE HUY QUAN (Everything Everywhere All at Once).

– Film internazionale – NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE (GERMANIA) – Edward Berger.

– Documentario – NAVALNY – Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller e Shane Boris.

– Film d’animazione – PINOCCHIO DI GUILLERMO DEL TORO – Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar e Alex Bulkley.

– Montaggio – EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – Paul Rogers.

– Fotografia – NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE – James Friend.

– Colonna sonora – NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE – Volker Bertelmann.

– Canzone originale – NAATU NAATU dal film RRR – musica di M.M. Keeravaani, testi di Chandrabose.

– Sonoro – TOP GUN: MAVERICK – Mark Weingarten, James H.

Mather, Al Nelson, Chris Burdon e Mark Taylor.

– Sceneggiatura non originale – WOMEN TALKING – Sarah Polley.

– Sceneggiatura originale – EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – Daniel Kwan and Daniel Scheinert.

– Effetti speciali – AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett.

– Scenografia – NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE – production design Christian M. Goldbeck, set decoration Ernestine Hipper.

– Corto d’animazione – IL BAMBINO, LA TALPA, LA VOLPE E IL CAVALLO – Charlie Mackesy e Matthew Freud.

– Corto documentario – RAGHU IL PICCOLO ELEFANTE Kartiki Gonsalves e Guneet Monga.

– Costumi – BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – Ruth E. Carter.

– Trucco e acconciatura – THE WHALE — Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley.

– Corto live action – AN IRISH GOODBYE — Tom Berkeley e Ross White.