Kate Moss ha abbandonato da tempo la sua immagine da “ragazza festaiola”. Nella sua nuova vita all’insegna del benessere non c’è più spazio per gli eccessi. Sebbene sia diventata una fan del mondo olistico, cristalli inclusi, ha ammesso di non essere ancora pronta a smettere completamente di fumare. “Fumo ancora ogni tanto”, ha detto la top model al Sunday Times in una nuova intervista pubblicata lo scorso fine settimana. “Ho sentito che quando ti fermi, puoi davvero dirlo dalla tua pelle. Ma non mi sono fermata…ancora”.

Moss ha lasciato Londra per l’Oxfordshire, dove nuota “in un luogo segreto, in mezzo a molti campi”, aperto solo agli abitanti del villaggio. “Non compirò 50 anni”, ha scherzato riferendosi al suo compleanno il 16 gennaio prossimo, quando spegnerà le 50 candeline. “NO. Non ci sto pensando. Non mi sento cinquantenne”. Moss ha anche risposto con un “no comment” quando le è stato chiesto se sia o meno ricorsa a qualche ritocchino filler o Botox, per contrastare l’invecchiamento.

La nuova routine di Kate Moss prevede pratiche come l’Ashtanga yoga, la recitazione di affermazioni positive e la cucina per sua figlia Lila. La ventenne, nata dalla relazione con l’ex Jefferson Hack, sta seguendo le orme di sua madre con una fiorente carriera da modella, così come altre figlie d’arte. Tanto per fare un nome: Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford o Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci.

Lila ha fatto il suo debutto in passerella per Miu Miu nel 2020 e da allora ha sfilato su diverse passerelle. “È così divertente perché copio costantemente i suoi outfit”, ha detto Lila a Vogue all’inizio di quest’anno, rivelando di aver ereditato diversi capi ambiti dall’armadio di Kate. “Non posso rubarle le scarpe, il che è devastante. Lei è una taglia 6 e io una taglia 5 ed è uno dei miei più grandi rimpianti”. Fonte: Page Six.