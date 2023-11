Nina Moric a Verissimo: “Ho rischiato di morire, questa è l’ultima intervista”

Nina Moric, ex modella e personaggio televisivo, si è confidata a Verissimo su un dramma che ha vissuto recentemente. Colpita dallo stafilococco aureo, ha raccontato il percorso della malattia, l’intervento chirurgico al seno, e come abbia rischiato di perdere la vita. In questa toccante intervista, Nina svela dettagli intimi della sua esperienza e annuncia che questa sarà l’ultima volta che parla di sé pubblicamente.

Il racconto di Nina Moric

Nina ha rivelato di essere stata colpita dallo stafilococco aureo a causa di antibiotici troppo blandi. La situazione è precipitata in una sepsi che l’ha costretta a chiamare l’ambulanza. Svenuta, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico al seno. Questa non è stata la prima volta che il batterio la ha colpita; in passato, aveva già avuto un episodio simile alle tonsille.

Il recupero e la nuova vita

Ora, fortunatamente, Nina sta bene e si definisce serena. Ha affrontato una fase di follia che l’ha portata a restare in Italia, a Milano, abbracciando la solitudine come parte di un processo di auto-scoperta. Afferma che dedicarsi completamente alla sua arte è diventato più di un hobby; è diventato un modo di vivere.

Addio alle Interviste Personali

Durante l’intervista, Nina ha dichiarato che questa sarà la sua ultima intervista personale. Esprime il desiderio di dedicarsi interamente alla sua arte senza parlare più di sé stessa pubblicamente. Un addio alle confidenze personali che segna un nuovo capitolo nella vita dell’ex modella.

Risposta alle dichiarazioni di Fabrizio Corona:

Nina Moric affronta anche le dichiarazioni di Fabrizio Corona, padre di suo figlio Carlos, rilasciate in un’intervista recente. Rassicura sullo stato emotivo di Carlos, definendo il suo momento come una fase emotiva comune a molti ragazzi. Sottolinea che il figlio non ha problemi psicologici gravi e che sta solo cercando se stesso. Riguardo ai rapporti con il padre, Nina suggerisce di lasciare a Carlos la libertà di esplorare e ritrovarsi.

Nina Moric chiude un capitolo della sua vita con questa toccante intervista a Verissimo, condividendo la sua esperienza di malattia, operazione e rinascita. Il suo annuncio di non voler più parlare di sé pubblicamente sottolinea il desiderio di concentrarsi sulla sua arte e abbracciare un nuovo inizio.