Prima di sposarsi con il principe Harry, Meghan Markle aveva una passione che andava di pari passo con il suo mestiere di attrice.

La duchessa era anche una blogger di successo, che attraverso i suoi canali social dispensava consigli di bellezza, cucina e lifestyle.

Meghan ha detto a beautybanter.com che mentre viveva a Los Angeles ha usato i prodotti firmati dalla visagista Kate Somerville, tra le cui fan ci sono anche Cara Delevingne e Karlie Kloss.

La crema idratante preferita della duchessa è il Siero Quench firmato Somerville, perfetto per chi ha una pelle secca.

“Sono anni che vado alla clinica di Kate a Los Angeles per i trattamenti per il viso e uso ancora i prodotti per mantenere quel bagliore che danno. Quench è la mia crema idratante preferita”, ha detto Meghan in passato.

Il siero lavora per eliminare la secchezza cutanea e restituire alla pelle un aspetto setoso e satinato, riducendo al minimo la comparsa di linee sottili e rughe. Aiuta anche a proteggere dagli aggressori ambientali.

Altri prodotti amati da Meghan Markle.

Tra i prodotti low cost amati da Meghan Markle c’è anche la crema Nivea Irresistibly Smooth Body Lotion.

La moglie del principe Harry ha detto a Beauty Banter di essere ossessionata dal brand, in particolare della loro iconica crema per il corpo.

Altra crema usata dalla duchessa è The Water Cream del brand giapponese Tatcha, ideale per pelli grasse e impure.

Come riportato da Today.com nel 2017, Meghan ha affermato di essere una grande fan del Laura Mercier Illuminating Primer (ora disponibile come Radiance Foundation Primer).

Tra i prodotti apprezzati da Meghan c’è anche il mascara Diorshow Iconic High Definition Lash Curler, il preferito della cognata di Kate Middleton.

Non è chiaro se il mascara, citato durante un’intervista del 2014 con Allure, regni ancora nel beauty case dell’ex attrice, ma una cosa è certa: lo ha amato profondamente.