Sarah Ferguson ha un messaggio speciale per Meghan Markle.

La duchessa di York si è congratulata con la la moglie di Harry per l’ormai prossima pubblicazione da parte di quest’ultima del libro per bambini, intitolato “The Bench“.

L’ex moglie del principe Andrew, che ha scritto 74 libri negli ultimi 30 anni, ha rivelato che:

“Sedersi e lavorare sodo per scrivere un libro, di qualsiasi genere, dovrebbe essere sostenuto e rispettato”.

Ha inoltre detto a Sebastian Shakespeare del Daily Mail: “Incoraggiare l’alfabetizzazione in generale, non solo i libri per bambini, è un mio amore”.

“Incoraggiare più donne ad approfondire il loro sé creativo e ottenere un libro che sia ben fatto”.

La madre della principessa Beatrice e della principessa Eugenie ha recentemente scritto un romanzo romantico storico intitolato “Her Heart For A Compass“, scritto in collaborazione con Marguerita Kaye, per Mills & Boon.

“Ho scritto 74 libri in 30 anni, ma questo è speciale perché è stato scritto durante la pandemia ed è il mio primo romanzo storico in assoluto”, ha detto la duchessa, “qualcosa che aspettavo di scrivere da 15 anni”.

“Ho a lungo nutrito una passione per la ricerca storica e raccontare le storie di donne forti nella storia attraverso il cinema e la televisione”.

“Sono orgogliosa di portare il mio marchio personale di narrativa storica nel mondo dell’editoria”.

Il libro per bambini di Meghan Markle.

The Bench, La Panchina, narra la storia del legame speciale tra un figlio e suo padre visto attraverso gli occhi della madre.

Il libro sarà in vendita dall’8 giugno per i tipi di Random House, nella collana Children’s Books.

S’ispira direttamente – ha fatto sapere l’ex attrice americana, che è incinta di un secondo figlio di Harry, una femminuccia – al rapporto fra suo marito, secondogenito di Carlo e Diana, e il piccolo Archie, primogenito dei Sussex che giusto giovedì 6 maggio compie a Los Angeles 2 anni.