Meghan Markle a Sanremo 2024? L’ultimo rumor sulla duchessa

Meghan Markle a Sanremo 2024? Questo l’ultimo rumor sulla duchessa del Sussex. Stando all’indiscrezione riportata dal sito Dagospia, ci sarebbe anche la moglie di Harry tra i candidati a salire sul palco dell’Ariston nel febbraio 2024. “Lo scorso anno Amadeus sarebbe andato a Londra per prendere contatti con un’attrice vicina alla famiglia reale inglese”, si legge sul sito. “Avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo”, aggiunge l’articolo, ma va specificato che non ci sono mai state conferme da parte dei diretti interessati. “Niente di fatto sicuramente per l’esoso cachet. Ma circola voce che il conduttore ci stia riprovando”.

Harry e Meghan in crisi con Spotify e Netflix

Secondo i report che arrivano da oltre oceano, il principe Harry e Meghan Markle avrebbero chiuso il loro rapporto di lavoro con Spotify, al quale erano legati da un contratto multimilionario. Ma stando al Wall Street Journal, le cose non andrebbero benissimo neanche con Netflix, con il quale l’accordo è in scadenza nel 2025 e almeno per il momento non si parla di rinnovo.

Meghan Markle la nuova Oprah? A Hollywood c’è chi scommette su di lei