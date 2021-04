Meghan Markle non prenderà parte ai funerali del principe Filippo, che saranno celebrati sabato 17 aprile al castello di Windsor.

La moglie di Harry non ha ottenuto il via libera da parte dei medici per affrontare il viaggio da Los Angeles verso il Regno Unito. Una necessità legata al fatto che è incinta e tra qualche mese dovrebbe partorire.

Meghan Markle non parteciperà al funerale del principe.

Meghan Markle è rimasta nella sua casa di Montecito, a Santa Barbara, ma è più che probabile che al suo fianco ci sia la madre Doria, che vive a Los Angeles.

L’assistente sociale si trova solo a un’ora e mezza di macchina da Montecito. Una distanza facilmente percorribile.

Harry e Meghan vivono in una proprietà da 14 milioni di dollari, composta da nove camere da letto e 16 bagni. Rumors d’oltre oceano riferiscono che c’è anche una guest house separata con due camere da letto e due bagni, proprio quella dove si ritiene soggiorni Doria quando i Sussexes sono entrambi a casa.

Harry è attualmente autoisolamento nella sua precedente casa a Kensington Palace, il Nottingham Cottage. C’è chi spera che la vicinanza fisica al fratello William possa rappresentare un’occasione di riavvicinamento tra loro.

Sebbene la sua residenza ufficiale nel Regno Unito sia Frogmore Cottage, la casa, che si trova all’interno dei terreni del Castello di Windsor, è ora occupata da sua cugina, la principessa Eugenie e dal marito Jack Brooksbank.

L’elenco dei partecipanti, che è limitato a 30 persone a causa delle restrizioni del coronavirus, non è stato ancora annunciato, ma si prevede che i quattro figli e gli otto nipoti del principe Filippo supporteranno la regina nel corso della giornata.

Il ricordo di Harry per il nonno Filippo.

“He was my grandpa. E’ stato mio nonno: maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente giusto fino alla fine”. E’ il ricordo commosso con cui Harry, prediletto nipote ribelle, ricorda oggi via Twitter il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta, morto quasi centenario venerdì scorso.