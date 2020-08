Lo scorso luglio Harry e Meghan si sono trasferiti a Montecito, nella contea di Santa Barbara, in California.

La coppia ha detto addio a Los Angeles, dove si era appoggiata momentaneamente, per avere una vita più tranquilla e lontana dai riflettori.

Un cambio di vita ulteriore dopo la fuga dal Regno Unito, che non è stata vista di buon occhio da tutti i “sudditi” di Sua Maestà.

Negli ultimi mesi i duchi hanno vissuto all’interno della dimora di Beverly Hills del magnate Tyler Perry, con 12 camere da letto e otto bagni.

Eppure, sembra che il loro arrivo a Montecito sia stato tutt’altro che all’insegna della privacy, almeno quella dei loro nuovi vicini.

In base a quanto riferito dal sito TMZ, i residenti della zona non sono entusiasti dell’afflusso di paparazzi, elicotteri e turisti arrivati per carpire la presenza dei Duchi del Sussex.

La coppia reale non è stata ancora vista in pubblico, ma la loro “semplice presenza fa impazzire la gente”.

Le persone del posto sarebbero “super seccate” e vorrebbero che i paparazzi smettessero di sorvolare la zona, aree pubbliche incluse.

Harry e Meghan starebbero attirando anche dei turisti, che si recherebbero nei negozi per chiedere informazioni su di loro.

Le celebrities che hanno scelto Santa Barbara.

Tra le celebrities che hanno scelto questo luogo ci sono Oprah Winfrey, Tom Cruise, Ellen DeGeneres e la moglie Portia de Rossi, così come Natalie Portman e Gwyneth Paltrow.

I dettagli della nuova casa di Harry e Meghan.

La villa ha una biblioteca, un ufficio, un centro benessere con sauna secca e umida separata, una palestra.

Ma anche una sala giochi, un cinema, una cantina e un garage con spazio per cinque auto.

All’esterno c’è un prato grande con roseti a più livelli, un campo da tennis, una sala da tè, un cottage per bambini e una grande piscina all’aperto.