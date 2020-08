Naturalmente, ha un significato speciale. Finalmente, è emerso il nome del cane Labrador che Meghan Markle e Harry hanno adottato nel 2018 poco dopo il loro matrimonio.

Da quando è uscita la notizia secondo cui la coppia aveva adottato un Labrador, nessuno ha mai saputo il nome del cucciolo.

Secondo il nuovo libro “Finding Freedom”, scritto a quattro mani da Omid Scobie e Carolyn Durand, il cucciolo di Labrador (che ormai sarà diventato grande) si chiama Pola e non Oz, come qualcuno aveva erroneamente riportato in precedenza.

E ovviamente, come molte altre cose relative alla relazione tra Meghan Markle e Harry, il nome non è dato a casa ma ha un significato speciale.

Prende infatti ispirazione dall’amato Botswana della coppia.

“Pola” è sia la valuta del Botswana sia la parola per dire pioggia in una delle lingue nazionali del paese, Setswana.

Come spiega People, la pioggia è così rara in Botswana che è considerata una benedizione-

Il Bottswana, come è noto, è un luogo molto speciale per Harry e Meghan.

La coppia ha visitato il Botswana per la prima volta insieme nel 2016, prima che la loro relazione diventasse di dominio pubblico. Sono tornati l’anno successivo per impegnarsi a difesa degli elefanti.

Pola, ovviamente, non è l’unico cucciolo di Meghan e Harry.

Il duca e la duchessa del Sussex accudiscono anche Guy, il cane di razza Beagle di Meghan, che l’ex attrice aveva adottato prima di conoscere Harry.

Il piccolo Archie, figlio della coppia nato a maggio 2019, sembra essere “il migliore amico di entrambi i due cuccioli”.