Nei giorni scorsi Meghan Markle è stata fotografata mentre distribuiva cibo ai bisognosi di Los Angeles. L’ex attrice e il marito Harry hanno deciso di impegnarsi in prima linea contro l’emergenza Coronavirus, non solo facendo donazioni tra la California e il Regno Unito ma anche consegnando beni di prima necessità ai più poveri.

Il look di Meghan è molto cambiato da quando si è trasferita nella sua terra d’origine. L’ex duchessa indossa prettamente abiti casual. Uno dei suoi ultimi outfit comprendeva dei pantaloni in cotone e jersey di James Perce. Prezzo: 245 dollari, disponibili in ben 7 varianti e fabbricati in Giappone. La moglie di Harry ha optato per il colore beige. Il capo è stato abbinato a quelle che sono le scarpe da ginnastica predilette di Meghan, le Adidas Stan Smith, di cui vi abbiamo già parlato (clicca qui per approfondire).

Considerando il prezzo alto dei pantaloni di Meghan, abbiamo cercato delle varianti al modello James Perce. Il capo è 100% cotone, quindi è utile affidarsi ai siti che vendono abbigliamento organico. Su Altramodavestirebio ci sono dei pantaloni molto simili a quelli dell’ex attrice, in cotone biologico leggermente elasticizzato, tessuto interlock in cotone biologico 95% e elastan 5%. Hanno un comodo risvolto in vita con fascia, grandi polsini ai piedi, tasche laterali, cordino con coulisse in vita, taglio casual. Prezzo: 42 euro. Altra alternativa il modello Emerson in Bamboo. Prezzo: 47,50 euro. Composizione: 67% bamboo, 28% cotone biologico e 5% elastane.

Terza alternativa, un modello della Freddy. Monocolore, in french terry leggero, con lunghezza regular. La vita regular con coulisse e il fondo a polsino rifiniti in costina. Un capo confortevole grazia alla linea del taglio che segue la gamba e alla lavorazione in french terry del tessuto che dona un effetto garzato sulla pelle.

3 alternative low cost ai pantaloni di Meghan James Perce