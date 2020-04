Durante la quarantena abbiamo iniziato a vestire prettamente con capi sportivi, sia all’interno delle mura domestiche sia all’esterno. Questo riguarda anche le celebrities, che sono in fase di lockdown come tutti. Alcune sono state paparazzate mentre fanno spesa al supermercato, altre, come Meghan Markle, sono difficilmente fotografabili considerando che l’ex attrice e il marito, il principe Harry, hanno deciso di vivere nella privacy assoluta a Los Angeles.

Sappiamo però che Meghan è una fan dei look casual e sportivi. Nel corso di questi ultimi anni, anche prima di sposare Harry, dispensava consigli di moda, essendo una guru di stile e bellezza. Sappiamo per esempio che tra le sue scarpe sportive predilette ci sono le Adidas Stan Smith, amate anche da Kendall Jenner, Hailey Baldwin, e Jennifer Gardner.

La duchessa le ha indossate durante una visita alla Luminary Bakery di Londra lo scorso autunno. L’ex reale le ha abbinate a jeans attillati e una camicia abbottonata a righe, a dimostrazione della loro versatilità.

Meghan Markle avrebbe sofferto di attacchi di panico durante la sua permanenza nel Regno Unito in qualità di Duchessa del Sussex. Nessuna notizia ufficiale sia chiaro. Si tratta di una “voce”, che arriva da una fonte della rivista americana Us Weekly. Secondo la fonte, che resta anonima, l’attenzione mediatica nei confronti di Meghan era diventata così grave che l’ex attrice era arrivata ad aver timore di uscire perché non voleva fare nulla per attirare ancora di più la stampa contro di lei. “Si sentiva intrappolata e claustrofobica” e soffriva di attacchi di panico a causa di tutto lo stress subito, ha riferito la fonte.

“Meghan è entusiasta di essere sfuggito al caos di Londra. Si sente come una persona nuova”. Oltre a non essere perseguitato dalla stampa britannica 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a Meghan piace che non debba più preoccuparsi di seguire un protocollo reale. La fonte di Us Weekly ha continuato dicendo: “Meghan può uscire con i pantaloni da yoga e non essere criticata per non aver seguito un codice di abbigliamento. Si sente più rilassata e adora passeggiare con il viso appena truccato”.