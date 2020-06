Secondo quanto riferito, il lancio della nuova fondazione no profit di Meghan Markle e del principe Harry, Archewell, è stato rimandato. Sembra che Meghan e Harry abbiano deciso di fare un passo indietro, per cercare di unire gli sforzi nella lotta al Coronavirus e a favore del movimento Black Lives Matter.

Secondo The Telegraph, le priorità di Meghan Markle e Harry sono cambiate. La coppia, ora sta “reindirizzando gli sforzi sforzi sulla causa Black Lives Matter e sulle ripercussioni della pandemia di COVID-19”.

È stato riferito che Meghan Markle e Harry abbiano deciso di rimandare qualsiasi comunicazione su Archewell per il “prossimo futuro”. Inoltre, i progetti ufficiali dell’organizzazione no-profit non inizieranno fino al prossimo anno, nel 2021.

“Ciò che è assolutamente chiaro è che vogliono farlo bene e non c’è motivo di affrettarsi”, ha detto una fonte a The Daily Mail sulla decisione della coppia di rimandare il lancio di Archewell.

“Si stanno insediando in una nuova vita, in una nuova era. Si tratta di fare la cosa giusta e assicurarsi che siano in grado di fare la differenza”.

Ad aprile scorso, proprio nel pieno della pandemia da Coronavirus, Meghan Markle e Harry hanno rivelato gli obiettivi di Archewell. Hanno anche spiegato il significato dietro al nome dell’organizzazione. Il che è stato significativo considerando i tempi. In una intervista a Peopole, la coppia ha spiegato:

“Come tutti, la nostra attenzione è rivolta a sostenere gli sforzi per affrontare la pandemia globale di COVID-19. Ci siamo ispirati a questa necessità per l’organizzazione benefica che speravamo di costruire e al nome di nostro figlio. Fare qualcosa di significativo, fare qualcosa che conta. Archewell è un nome che deriva dall’unione di un’antica parola d’origine greca che significa forza e azione e di un’altra che evoca le risorse profonde a cui ognuno di noi deve attingere. Non vediamo l’ora di lanciare Archewell quando sarà il momento giusto”.

Nel frattempo, le cose negli USA sono cambiate e l’attenzione si è concentrata sul movimento Black Lives Matter. Questo mese, Meghan Markle e Harry si sono concentrati sulla questione legata al razzismo, tenendo incontri con persone di ogni livello.