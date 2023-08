Meghan Markle e Harry Tornano in Video Insieme: il look è coordinato

Meghan Markle e Harry, noti anche come i duchi di Sussex, sono tornati in video insieme per un importante annuncio riguardante la loro associazione, la Archewell. Per l’occasione, la coppia ha scelto un look coordinato che ha attirato l’attenzione e suscitato curiosità sul significato dietro questa scelta, decisamente programmata.

Nonostante il periodo di relativa lontananza dai riflettori, la coppia formata da Meghan Markle e Harry continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. Dopo aver fatto una scelta drastica uscendo dalla royal family e trasferendosi in California, Meghan e Harry hanno dato vita alla Archewell, un’associazione con l’obiettivo di migliorare il mondo attraverso progetti benefici e filantropici.

Meghan Markle e Harry tornano in un video sui social

Nel video, entrambi indossavano look in toni neutri, con Meghan Markle che ha scelto di indossare un coordinato color cammello del marchio Blue Salt. Questa scelta di abbigliamento ha un significato più profondo di quanto possa sembrare a prima vista.

Il significato del look di Meghan

Meghan Markle è nota per aver scelto spesso toni neutri, come bianco, beige e tortora, durante la sua permanenza nella royal family. Questa scelta non era casuale, ma aveva uno scopo strategico: evitare conflitti con la regina e altri membri della famiglia reale. Nel documentario Netflix “Harry&Meghan,” la stessa Meghan ha spiegato che questi colori erano una scelta consapevole per mantenere la pace e la stabilità familiare.

Il fatto che entrambi abbiano scelto look in toni neutri per l’annuncio della loro associazione potrebbe riflettere il desiderio di tranquillità, armonia e unità nella loro nuova fase di vita indipendente. Questo coordinamento non solo dimostra un legame forte tra di loro, ma potrebbe anche essere un modo per smentire le voci di crisi matrimoniale che circolano da tempo.

La Archewell

La Archewell, fondata dai duchi di Sussex, si impegna a costruire un mondo migliore attraverso progetti incentrati sull’innovazione, la fiducia nelle informazioni e l’elevarsi delle comunità. La coppia ha dedicato tempo ed energie alla creazione di un fondo chiamato Responsible Technology Youth Power Fund, che ha raccolto fondi per rendere il web un luogo più sicuro e positivo.