Per la prima volta da quando il principe Harry è tornato in California dopo il funerale del principe Filippo, Meghan Markle e il piccolo Archie sono stati avvistati insieme a Los Angeles. Secondo Page Six, che ha pubblicato le foto di madre e figlio, Harry è tornato negli Stati Uniti martedì scorso.

Per quella che sembra essere una passeggiata in famiglia, Meghan Markle indossa una giacca militare verde oliva, jeans e maglia nera, il tutto abbinato a delle mule basse di colore bianco. Nella foto puoi notare anche la pancia sporgente (Meghan Markle è incinta del suo secondo figlio con Harry) e porta in braccio Archie. Il piccolo indossa berretto, felpa grigia, scarpe da ginnastica e uno zainetto a pois.

Come se già la foto dei due insieme non fosse abbastanza tenera, Meghan portava al braccio un cestino per il pranzo con stampa galassia, completo di pianeti, razzi e astronauti. Tanto per aggiungere uno strato di tenerezza al quadro completo.

CORRELATO: La prima serie Netflix di Harry e Meghan è stata annunciata tratterà un tema a loro molto caro.

Harry è già tornato a casa da Meghan Markle e Archie

Si ipotizzava che Harry sarebbe rimasto in Inghilterra per festeggiare il compleanno di sua nonna, lo scorso 21 aprile. Invece, alla fine ha deciso di tornare dalla sua famiglia appena dopo il funerale. Meghan Markle è rimasta a Los Angeles su ordine del medico, visto che è ormai incinta di diversi mesi e un viaggio oltreoceano non era consigliato.

I Sussex, tuttavia, hanno inviato una corona di fiori speciale da deporre in onore del principe Filippo durante il servizio funebre, oltre a una nota scritta a mano.

Secondo People, sembra che la regina Elisabetta “capisca” il motivo per cui Meghan non ha preso parte al funerale di persona.

“Si sapeva che Harry, prima o poi, doveva tornare in Inghilterra per la morte di suo nonno”, ha detto una fonte. “Meghan ha espresso le sue condoglianze. La regina capisce il motivo per cui al momento non può viaggiare”.