Anche se Meghan Markle non ha potuto partecipare al Vax Live del Global Citizen: The Concert To Reunite The World di persona, è comunque riuscita a trasmettere un potente messaggio. E non solo con la sua voce, ma anche con i suoi gioielli.

La duchessa del Sussex, incinta del suo secondo figlio con il principe Harry (e i due aspettano una bimba) ha registrato un videomessaggio per l’evento e ha parlato candidamente di come la pandemia plasmerà il futuro della sua bambina. Per l’occasione, Meghan Markle ha scelto un abito scamiciato rosso con stampa papavero rosa. Si tratta di un abito di Carolina Herrera e fa parte della collezione Primavera/Estate 2021. Ma il pezzo forte dell’outfit è decisamente il ciondolo della collana, che manda un messaggio molto particolare. Si tratta infatti della collana con charm in oro Woman Power di Awe, da 116,95 euro. Il ciondolo in questione celebra la femminilità e il potere delle donne. E’ un pugno di protesta, impreziosito da un’ametista viola, una pietra associata all’abbondanza, alla protezione e all’illuminazione.

Il messaggio di Meghan Markle

Durante il suo discorso, Meghan ha parlato di come le donne – e in particolare le donne di colore – siano state colpite in modo sproporzionato dalla pandemia COVID-19. “Io e mio marito crediamo sia fondamentale che la ripartenza dia priorità alla salute, alla sicurezza e al benessere di tutti. In particolare delle donne, che sono state fortemente colpite da questa pandemia. In particolare le donne nere hanno visto sfumare via una generazione di guadagni economici”.

Per far capire meglio la situazione, Meghan Markle ha fornito anche alcuni dati: “5,5 milioni di loro hanno perso il lavoro negli Stati Uniti dall’inizio della pandemia e 47 milioni in tutto il mondo sono a un passo dalla povertà”.

Meghan’s poignant message about vaccine equity at #VaxLive concert and her soon to be born baby daughter #DuchessMeghan will have with #PrinceHarry pic.twitter.com/FDvFHuMo1S — Carolyn Durand (@CarolynDurand) May 9, 2021

Meghan ha poi continuato dicendo che lei e Harry presto daranno il benvenuto a una bambina e “quando pensiamo a lei, pensiamo a tutte le giovani donne e ragazze in tutto il mondo a cui deve essere data la capacità e il sostegno per essere guidate”.

