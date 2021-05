Baby Archie compie 2 anni e Meghan Markle e il principe Harry hanno voluto festeggiare il compleanno condividendo una nuovissima foto del piccolo. Meghan Markle e Harry hanno pubblicato un messaggio sul sito web di Archewell per festeggiare i due anni di Archie con un appello di beneficienza e ringraziare i fan per il loro amore.

La coppia ha colto l’occasione per mostrare una nuova foto di Archie. Nell’immagine, Archie è mostrato da dietro, indossa un maglioncino e scarpe da ginnastica e tiene in mano un enorme mazzo di palloncini. La foto ha un filtro color seppia e ha mostrato ai fan i capelli ricciolini di Archie.

Meghan Markle e Harry, l’appello di beneficienza

“Negli ultimi due anni siamo stati profondamente toccati nel sentire il calore e il sostegno verso la nostra famiglia in onore del compleanno di Archie. Molti di voi fanno donazioni a enti di beneficenza in suo nome. Raccogliete fondi per coloro che ne hanno bisogno, continuate a farlo in modo spontaneo e disinteressato“.

Poi, Harry e Meghan Markle lasciano un pensiero a chi ancora non ha potuto avere accesso al vaccino contro il COVID19: “Ricordiamo che in gran parte dei Paesi del mondo, specie in quelli in via di sviluppo, la distribuzione deve ancora iniziare, non saremo in grado di riprenderci veramente finché tutti, ovunque, non avranno uguale accesso al vaccino. Ad oggi, circa l’80% del quasi un miliardo di vaccini COVID-19 somministrati è stato somministrato nei paesi più ricchi”.

Quindi, i Sussex invitano, chi può, a donare 5 dollari -il costo di una dose- che grazie al supporto di diverse associazioni si trasformeranno in 20 dollari: “Non possiamo pensare a un modo più risonante per onorare il compleanno di nostro figlio. Se ci facciamo vivi tutti, con compassione per coloro che conosciamo e che non conosciamo, possiamo avere un impatto profondo”.

