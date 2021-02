Meghan Markle smentisce la notizia secondo cui avrebbe richiesto la rimozione del suo vero nome dal certificato di nascita del figlio Archie.

Nei giorni scorsi The Sun ha riferito che un mese dopo che la duchessa del Sussex ha dato alla luce il figlio, avrebbe fatto modificare il certificato di nascita per rimuovere “Rachel Meghan” e lasciare solo “Sua Altezza Reale la Duchessa del Sussex”.

Una mossa che sarebbe stata “un affronto ai Cambridges che hanno incluso i nomi di Kate sui certificati dei suoi figli”.

Un portavoce della duchessa ha smentito categoricamente la notizia, negando che il cambiamento sia stato richiesto da Meghan Markle.

“Il cambio di nome sui documenti pubblici nel 2019 è stato dettato dal Palazzo, come confermato dai documenti di alti funzionari del Palazzo”.

“Non è stato richiesto da Meghan, la Duchessa del Sussex, né dal Duca di Sussex”, si legge in una dichiarazione a The Independent.

L’affermazione di un potenziale “affronto” sarebbe “ridicola se non fosse offensiva”.

“Stanno succedendo molte cose nel mondo; concentriamoci su questo piuttosto che creare clickbait”, fanno sapere i duchi.

La battaglia del principe Harry contro i social media.

Harry e Meghan stanno portando avanti da tempo una campagna contro le false notizie circolanti in rete.

La “disinformazione” sui social media è da ritenersi una minaccia alla democrazia per il principe Harry, come affermato in un’intervista al sito Fast Company, in cui accusa le piattaforme di “sottrarsi alle loro responsabilità”.

“Sono stato davvero sorpreso di vedere come la mia storia fosse stata raccontata in un modo, la storia di mia moglie in un altro”.

“E la nostra relazione in un altro modo ancora. Quella falsa narrazione è diventata la madre di tutte le molestie”.

“Non sarebbero nemmeno iniziate se la nostra storia fosse stata raccontata in modo veritiero”, ha detto il principe britannico.