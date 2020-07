Promemoria: aggiungere subito al carrello. Sembra che Meghan Markle e il principe Harry si siano adattati perfettamente al loro nuovo stile di vita a Los Angeles. Almeno, a giudicare dai recentissimi look con cui sono stati avvistati in giro per la città.

Venerdì scorso, Meghan Markle e Harry sono stati pizzicati mentre si dirigevano ad un appuntamento a Beverly Hills. La coppia ha scelto un look davvero appropriato per l’occasione.

Nelle foto apparse sul The Daily Mail, Meghan sfoggia un abito di lino bianco con bordo asimmetrico (69 euro, magiclinen.com ).

La scelta di un abito fresco e ampio è senza dubbio perfetta per combattere il caldo di Los Angeles di questo periodo.

Per un tocco smart ancora più accentuato, Meghan Markle ha completato il suo look con delle scarpe ballerine Chanel e un cappello di paglia molto chic firmato Janessa Leone.

Mascherina anti contagio e occhiali da sole oversize hanno dato il tocco finale al suo look casual ma incredibilmente glamour.

Dal canto suo, Harry ha invece indossato una polo grigia con jeans e cappellino da tennis: un look assolutamente da papà.

Da quando si sono trasferiti in California, Harry e Meghan hanno ridotto al minimo le proprie uscite pubbliche. Tuttavia, negli ultimi tempi sembra che stiano tornando ad apprezzare i riflettori. ma sembra che stiano diventando sempre più a loro agio nel tornare ai riflettori.

Ad aprile scorso, per esempio, la coppia ha consegnato a domicilio prodotti alimentari a Los Angeles per chi era in difficoltà durante la pandemia da Coronavirus.

Harry è stato anche avvistato i bici da solo lungo la Pacific Coast Highway a Malibu’s Surfrider Beach. Solo il tempo ci dirà dove e come li vedremo ancora.