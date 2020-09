La bicicletta è il mezzo di trasporto per eccellenza nei Paesi Bassi e più volte abbiamo visto la regina Maxima d’Olanda su due ruote.

Tuttavia, non avevamo ancora mai visto Maxima d’Olanda andare in bicicletta… con un tacco così alto!

Lei e il marito, Guglielo d’Olanda, nelle scorse ore hanno visitato la provincia di Fryslan, ovviamente in bicicletta. La destrezza della regina sulle due ruote ha attirato l’attenzione.

CORRELATO: Maxima d’Olanda adora questi sandali trasparenti firmati Zara.

Per l’occasione, Maxima d’Olanda ha scelto un elegante tubino arancione, abbinato a scarpe con tacco, cappello di paglia e pochette, tutto ton sur ton.

Che dire, la destrezza della regina sulle due ruote ha attirato l’attenzione. Maxima d’Olanda riesce ad andare in bicicletta in modo impeccabile, nonostante il look non proprio pratico.

La visita di Maxima d’Olanda nel Fryslan

La coppia reale ha voluto promuovere il futuro di questo luogo, che sarà basato sulla sostenibilità, il settore agricolo e la cultura di Frysk.

Maxima e il marito Guglielmo hanno incontrato alcuni organizzatori impegnati nell’imprenditorialità sostenibile.

Aro Brok, rappresentante del re nella provincia di Fryslan, ha detto:

“Ogni anno, il re e la regina effettuano una serie di visite regionali nel paese. Ciò non è accaduto solo durante il lockdown dovuto al Coronavirus. Questa è la prima volta, dopo il blocco da pandemia, che la coppia reale affronta una visita regionale così ampia. Questo è un grande onore per noi”.

Le nozze di Maxima e Guglielmo

Maxima Zorreguieta, questo il suo cognome di nascita, è nata a Buenos Aires il 17 maggio 1971.

La regina ha conosciuto Guglielmo Alessandro, suo attuale marito nonché erede al trono olandese, nell’aprile 1999 a Siviglia, durante la fiera di aprile.

Si sono sposati il 2 febbraio 2002 con cerimonia civile al Beurs van Berlage in Olanda.

La coppia ha avuto tre figlie: la principessa Caterina Amalia (nata il 7 dicembre 2003), la principessa Alexia (nata il 26 giugno 2005), la principessa Ariane (nata il 10 aprile 2007).

Il 2018 è stato un anno molto difficile per la regina: nel mese di giugno è morta la sorella minore della regina, Ine’s Zorreguieta, a soli 33 anni.

FOTO: CORTESIA INSTAGRAM