Letizia Ortiz è stata la prima regina a sdoganare la moda commerciale e questo vale anche per le sue figlie Leonor e Sofia.

La secondogenita dell’ex giornalista ha avuto un piccolo infortunio nei giorni scorsi.

Questo non ha vietato che fosse presente insieme ai suoi genitori per sostenere il turismo locale con l’emergenza coronavirus ancora in corso.

Per la visita a Naum, un centro socio-educativo, Sofia ha indossato un abito firmato dal brand Stradivarius.

Il capo costa 15,99 euro ed è a fantasia con quadretti neri e bianchi, un modello ideale per una teenager come Sofia.

Sono disponibili tre diverse taglie: S, M, L.

Letizia Ortiz e le sue figlie protagoniste dell’estate.

Mentre Letizia Ortiz e il marito Felipe VI si trovavano a Palma di Son Roca con le loro figlie, la principessa Leonor e l’Infanta Sofia, una ragazza ha chiesto alla principessa delle Asturie cosa volesse fare da grande.

Doña Letizia è subito intervenuta e ha risposto al posto di Leonor: “Quello che vuole, non quello che dovrebbe essere”.

Così la regina ha impedito alla principessa quattordicenne di affrontare la questione e non ha fatto riferimento a un destino che in realtà sarebbe già scritto per l’erede al trono.

La domanda su Juan Cralos snobbata da Letizia Ortiz.

La sovrana non deve invece aver gradito troppo la domanda di una giornalista che a Palma le ha chiesto quando la casa reale avrebbe comunicato dove si trova Juan Carlos.

Letizia, che non poteva far finta di non aver sentito nulla, si è limitata a rispondere con un semplice: “Non ti sento”.

Dove si trova Juan Carlos.

Il re emerito di Spagna, Juan Carlos, si trova negli Emirati Arabi Uniti.

Lo ha confermato la casa reale spagnola, comunicando che il sovrano vi è giunto lo scorso 3 agosto.

Lo stesso giorno in cui dal palazzo della Zarzuela era stata resa pubblica l’intenzione di lasciare la Spagna e prendere residenza in un altro Paese.

Un gesto per facilitare il compito del re, suo figlio, Felipe VI.

E per il momento Juan Carlos intende rimanere negli Emirati, si precisa.