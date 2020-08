La secondogenita di Letizia Ortiz, l’Infanta Sofia, ha avuto un piccolo incidente domestico che l’ha portata ad apparire in pubblico a Maiorca con un ginocchio fasciato.

I re, la regina e le loro due figlie hanno visitato alla città di Petra e la sorella della principessa Eleonora è apparsa con una stampella e con una benda sulla gamba destra.

La più giovane delle figlie di Don Felipe e Letizia Ortiz è caduta domenica scorsa al Palazzo Marivent a Palma di Maiorca ed è stata subito medicata con cinque punti di sutura al ginocchio destro.

Nel corso della prima uscita in pubblico della famiglia sull’isola delle Baleari, Sofia non ha esitato ad appoggiarsi a sua sorella, la principessa Leonor.

Le due giovani hanno dimostrato ancora una volta la loro complicità ad aiutarsi sempre a vicenda.

Come si legge su Abc, la visita a Petra è la prima uscita dei reali spagnoli quest’estate a Maiorca e sono sono arrivati ​​sull’isola venerdì scorso per rimanere fino al 18, quando torneranno a Madrid.

Durante questi giorni, Letizia Oriz e il marito Felipe VI avranno un’agenda fitta di eventi ufficiali e visiteranno anche Minorca e Ibiza.

L’addio di Juan Carlos alla Spagna.

L’ex re di Spagna Juan Carlos, che ha lasciato il Paese sotto il peso di accuse di corruzione, è volato ad Abu Dhabi.

Lo ha reso noto sempre il sito del giornale conservatore spagnolo Abc, contraddicendo precedenti informazioni che volevano l’82enne sovrano diretto in Repubblica Dominicana o Portogallo.

La Casa Reale non ha voluto confermare dove si trovi Juan Carlos, che ha abdicato nel 2014.

Ma per Abc egli ha lasciato la Spagna da Vigo in Galizia su un jet privato, accompagnato da quattro guardie del corpo e da un collaboratore.

Attualmente l’ex re alloggerebbe all’Emirates Palce hotel.

Il padre di re Felipe ha lasciato il palazzo della Zarzuela dopo alcune inchieste giudiziarie.

L’ex sovrano è indagato per presunta evasione fiscale, corruzione e riciclaggio in patria e in Svizzera.