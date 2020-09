Letizia Ortiz è probabilmente la reale più sotto pressione in questo momento storico dopo l’addio di Juan Carlos alla corona spagnola.

Il re emerito ha lasciato il palazzo della Zarzuela per trasferirsi all’estero, negli Emirati Arabi, dopo le inchieste giudiziarie che lo hanno visto indagato per presunta evasione fiscale in patria e in Svizzera.

Letizia Ortiz alle prese con lo scandalo Juan Carlos.

La Casa Reale sta attraversando un momento difficile, anche a seguito delle affermazioni imbarazzanti dell’ex amante di Juan Carlos, Corinna Larsen, che ha detto alla BBC che lui intendeva perfino sposarla.

Come si legge su Gala, per la giornalista esperta di alta società Jaime Peñafiel “Letizia si strofina le mani” su quanto sta accadendo a Juan Carlos.

Ma è davvero così? Sebbene il rapporto della regina con il suo patrigno non sia mai stato roseo, lei è profondamente preoccupata per la situazione.

Tutto sembra pesare sull’ex giornalista e il marito, che stanno mettendo la faccia nello scandalo, tentando di superare quanto accaduto nei mesi scorsi.

C’è chi ritiene che siano in gioco le sorti della monarchia stessa e tutto dipenda dalla capacità di Letizia e Felipe di presentarsi come reali degni di ricoprire questo ruolo.

La monarchia ha davvero i giorni contati?

Peñafiel è convinto che i giorni della Corona “sono contati” e che “la giovane ereditiera (la loro primogenita Leonor, ndr) non potrà mai accedere al trono”.

In passato il rapporto degli spagnoli con Letizia Ortiz non è stato sempre dei migliori: c’è chi l’ha accusata più volte di essere fredda e distante dal suo popolo.

Questo forse valeva all’inizio, ma negli ultimi cinque anni la sovrana ha dimostrato di saper svolgere al meglio le sue funzioni.

La scorsa estate il re e la regina hanno fatto un lungo tour in giro per la Spagna, sostenendo le località turistiche alle prese con la crisi legata al coronavirus.

Letizia è in prima linea nella lotta contro molte malattie, sostenendo importanti associazione che hanno a cuore soprattutto la salute delle donne.

La moglie di Juan Carlos ha tutte le carte in regola per mantenere la monarchia insieme al marito e all’erede al trono Leonor.