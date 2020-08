Letizia Ortiz e la sua famiglia si trovano in vacanza a Maiorca, dove di solito trascorrono le vacanze estive.

Quest’anno il re e la regina di Spagna stanno partecipando a numerosi eventi locali per mostrare il loro supporto al turismo con la crisi da coronavirus ancora in corso.

Mentre Letizia Ortiz e il marito Felipe VI si trovavano a Palma di Son Roca con le loro figlie, la principessa Leonor e l’Infanta Sofia, una ragazza ha chiesto alla principessa delle Asturie cosa volesse fare da grande.

Doña Letizia è subito intervenuta e ha risposto al posto di Leonor: “Quello che vuole, non quello che dovrebbe essere”.

Così la regina ha impedito alla principessa quattordicenne di affrontare la questione e non ha fatto riferimento a un destino che in realtà sarebbe già scritto per l’erede al trono.

Letizia Ortiz e la risposta imbarazzante alla giornalista.

La sovrana non deve aver gradito troppo la domanda di una giornalista che a Palma le ha chiesto quando la casa reale avrebbe comunicato dove si trova Juan Carlos.

Letizia, che non poteva far finta di non aver sentito nulla, si è limitata a rispondere con un semplice: “Non ti sento”.

A quel punto le è viene richiesto ancora più forte: “Quando comunicherete dov’è il re emerito?”.

Letizia si è rivolta alle figlie, fingendo di non ascoltare e ignorando il quesito della giornalista.

A stupire è il fatto che la regina di Spagna è un’ex giornalista e dunque anni fa si trovava nella stessa posizione della sua collega.

Juan Carlos, l’addio alla Spagna.

In base alle ultime notizie il re emerito si troverebbe ad Abu Dhabi, contraddicendo precedenti informazioni che volevano l’82enne sovrano diretto in Repubblica Dominicana o Portogallo.

La Casa Reale non ha voluto confermare dove si trovi Juan Carlos, che ha abdicato nel 2014