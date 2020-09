Letizia Ortiz si è recata in Navarra, una regione del nord della Spagna, per l’apertura dell’anno scolastico. Per l’occasione, la regina ha sfoggiato un elegante completo del marchio low cost Zara.

Da quando è iniziata la pandemia, Letizia Ortiz sta accompagnando le sue uscite in pubblico con dei look ben precisi: quasi sempre firmati da brand spagnoli.

Un gesto non causale attraverso il quale i reali supportano la moda spagnola e quindi parte dell’economia.

L’agenda della regina di Spagna non ha subìto lo stop, nonostante la figlia, la principessa Eleonora, si trovi in quarantena a casa dopo che una compagna di classe è risultata positiva al coronavirus.

Come riporta Hola!, per l’apertura delle scuole Letizia Ortiz ha fatto visita a una scuola nel comune di Milagro e un istituto a San Adrián.

Per l’occasione, la regina di Spagna ha avuto l’opportunità di parlare con studenti e insegnanti.

Ha scelto un look elegante ma allo stesso tempo glamour, cosa non rara per la regina.

Si tratta di un pantalone nero corto fino alle caviglie firmato Hugo Boss e un top sui colori del grigio in stampa check. Il top, del marchio low cost Zara, è impreziosito da un fiocco sul davanti, che conferisce fascino e bon ton all’outfit.

A completare il look, le sue amate scarpe espadrillas, altro tocco decisamente spagnolo amato anche da altre principesse come Kate Middleton e Meghan Markle.

La stampa check, amata non solo da Letizia Ortiz

Letizia Ortiz non è l’unica ad aver scelto la stampa scozzese negli ultimi giorno, segnale che si tratta di una tendenza che vedremo spesso durante tutto l’autunno.

Anche Victoria Beckham, solo qualche giorno fa, si è mostrata su Instagram con una giacca in tweed e stampa scozzese. Segnale che sta arrivando l’autunno e che il check ne farà fa padrone.