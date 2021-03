Letizia Ortiz inaugura la primavera con un look impeccabile che è un sospiro di sollievo ai tempi della pandemia da Covid-19.

La regina e il suo consorte si sono recati in visita ad Andorra, principato indipendente situato sui Pirenei, tra Francia e Spagna.

Insieme hanno preso parte a diversi eventi pubblici e istituzionali con le autorità del paese.

La coppia ha avuto una cena ufficiale all’Andorra Park Hotel, ospitata dai co-principi di Andorra.

Nella sala dove veniva offerta la cena, i reali hanno incontrato Monsignor Joan Enric Vives, co-principe di Andorra e Arcivescovo di Urgell, e Patrick Strzoda, rappresentante del Presidente della Repubblica francese.

Il look di Letizia Ortiz.

Per l’occasione Letizia Ortiz ha indossato un bustino rosa cipria piumato firmato The2ndskinco, così come i pantaloni, dello stesso brand.

Il tutto completato da scarpe Manolo Blahnik e una borsa firmata Magrit.

Un outfit audace che però non stupisce considerando che la regina spagnola ha sempre amato osare in campo fashion e anche in questo caso non delude.

Per essere precisi il look dell’ex giornalista è un déjà vu, considerando che lo aveva già sfoggiato ai Premios de Asturias 2019.

Da questo punto di vista la moglie di Felipe non ha mai avuto problemi a indossare più volte gli stessi abiti, anzi, è stata una delle prime reali a farlo.

C’è chi ha giudicato questa abitudine come un modo per mostrare al suo popolo che anche una regina può far leva su un guardaroba non illimitato come si potrebbe immaginare.

I rapporti tra Spagna e Principato di Andorra.

Joan Enric Vives ha spiegato che il Principato ha sempre intrattenuto con il Regno di Spagna con un vincolo di “buona amicizia e lealtà”.

“Siamo vicini, ma soprattutto amici di Spagna e Francia”, ha sottolineato il monsignore e ha inviato un messaggio chiaro: “Siamo un Paese moderno”.