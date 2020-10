Letizia Ortiz segue le orme di Kate Middleton e per l’autunno 2020 sfoggia una giacca a fantasia scozzese, uno dei capi must have della stagione.

La regina di Spagna ha indossato il blazer per la sua ultima visita al Cermi di Madrid, una piattaforma di rappresentanza, difesa e azione a beneficio delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

La giacca di Doña Letizia è firmata Sandro Paris e appartiene alla collezione autunno inverno 2018.

La moglie di Felipe VI ha abbinato il blazer a una maglia e dei pantaloni total black, inclusi i mocassini firmati Massimo Dutti e la borsa Carolina Herrera. Il tutto completato da orecchini Chanel a forma di stella.

L’outfit è piuttosto semplice, ma in queste ultime settimane la regina sta privilegiando i look “da ufficio”.

La scelta dell’ex giornalista potrebbe non essere casuale. La Spagna, come l’Italia, è alle prese con la pandemia da coronavirus.

I momenti difficili che il Paese sta vivendo potrebbero suggerire delle scelte stilistiche poco sfarzose, in altre parole più low profile.

Sebbene la sovrana sia stata spesso criticata per la sua freddezza nei confronti degli spagnoli, le sue azioni concrete descrivono ben altro.

Letizia Ortiz è sempre in prima linea quando si tratta di sostenere le associazioni che si occupano dei diritti dei più deboli.

Notevole anche il suo impegno a favore delle associazioni che sostengono la lotta al cancro alla mammella.

La lotta al coronavirus in Spagna.

Nelle scorse ore i medici spagnoli hanno indetto uno sciopero di 24 ore per protestare contro l’incapacità del governo di rafforzare il sistema sanitario duramente provato dalla pandemia di coronavirus.

Per il Cesm, il principale sindacato dei medici in Spagna, l’adesione all’agitazione è stata dell’85% ma per le autorità della regione di Madrid in quell’area, la più colpita dal Covid.19, ha partecipato solo il 7,6%.

Lo sciopero, fa sapere il sindacato, si svolgerà l’ultimo martedì di ogni mese per una durata di tempo indeterminata.