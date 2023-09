La relazione tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti si fa sempre più seria. Nelle ultime foto ottenute dall’americana Page Six, la coppia ha visitato domenica scorsa la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, in Italia, insieme alla mamma del premio Oscar, Irmelin Indenbirken. Insomma, le presentazioni in famiglia sono già state fatte. La scelta della città non è casuale, perché lì era in corso la settimana della moda, che ha visto protagonista proprio Vittoria, top model di punta delle più importanti case di moda, dotata di grazia ed eleganza fuori dal comune.

L’attore del “Lupo di Wall Street”, 48 anni, è stato avvistato con un berretto da baseball nero mentre usciva dal museo, accompagnato da sua madre e dalla sua attuale compagna. Anche Ceretti, 25 anni, ha optato per un look casual, indossando una giacca marrone e pantaloni cargo neri. Questo non è bastato a sfuggire all’occhio attento dei paparazzi.

“Hanno trascorso un bel po’ di tempo insieme negli ultimi mesi e si stanno divertendo conoscerci a un livello più profondo”, ha riferito un insider a Page Six. Già ad agosto, DiCaprio e Ceretti erano stati sorpresi a baciarsi appassionatamente in un club di Ibiza, in Spagna. Alcune settimane fa, entrambi avevano partecipato alla festa di Vogue World a Londra. “Leo e Vittoria hanno chiacchierato e ballato insieme tutta la notte”, ha riferito un testimone.

Quella con Ceretti è per l’attore la prima storia d’amore ufficiale dalla sua separazione da Camila Morrone nell’agosto 2022, dopo quattro anni insieme. Quanto a Vittoria, lei ha alle spalle un matrimonio con il DJ Matteo Milleri, celebrato nel 2020, ma tra i due le cose non devono essere andate bene e si sono separati. Oggi nella vita della top model c’è spazio solo per Leonardo DiCaprio.