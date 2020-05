La sicurezza di Tiffany è intervenuta prima che la gemma da 128,54 carati indossata da Lady Gaga fosse in grado di ordinare un Crunchwrap Supreme.

Se hai guardato gli Oscar del 2019, probabilmente ricordi al collo di Lady Gaga il brillante diamante giallo di Tiffany, un gioiello indimenticabile indossato da Audrey Hepburn quasi 60 anni prima. Voglio dire, era difficile da non notare quella gemma da 128,54 carati.

ANSA

Ad ogni modo, potresti anche ricordare che, quella sera, Lady Gaga è stata la vera protagonista. La cantante si è portata a casa l’Oscar per la migliore canzone originale. Una serata così importante per Lady Gaga, che si è anche dimenticata di restituire immediatamente la collana, valutata da Tiffany & Co. intorno ai 30 milioni di dollari.

Durante una recente intervista su The Graham Norton Show, Lady Gaga ha rivelato che, quella notte, stava celebrando la serata insieme alla sorella: lei e sua sorella erano in piena modalità di celebrazione:

“Mia sorella ed io stavamo sbuffando nel backstage dello champagne”.

Così, le due hanno deciso di lasciare il teatro senza avvisare nessuno: “Quando siamo andate via, non l’ho detto a nessuno, e avevo ancora il diamante.”

“Tutti erano impazziti dal fatto che stavo ancora indossando la collana”, ha detto. “Quando mi sono diretta verso casa di Madonna, le guardie di sicurezza mi guardavano di traverso”.

La tappa successiva per Lady Gaga (e l’ovvia destinazione finale di una serata davvero fantastica) è stata la famosa catena di fast food Taco Bell. Ma per fortuna il Tiffany Diamond non ha raggiunto del tutto l’universo del Chalupa.

“Quando stavamo andando da Taco Bell, la mia macchina è stata fermata. La sicurezza di Tiffany ha rimosso educatamente la collana dal mio collo”, ha spiegato la cantante.

Questa storia, probabilmente, sembra molto più incredibile di quanto non lo sia stata in realtà.

Tuttavia, fa ridere pensare la sicurezza di Tiffany preoccupata per la destinazione del gioiello. Avevano forse paura che il diamante iniziasse a cantare “yo quiero Taco Bell” una volta rimesso nel caveau di sicurezza?