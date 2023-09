Lady Diana, il suo maglione a pecorelle venduto a oltre 1 milione di dollari

Come lui nessuno mai: il maglione indossato da Lady Diana, quando era ancora Diana Spencer, fidanzata del principe Carlo, è stato battuto da Sotheby’s per un milione 143 mila dollari, oltre venti volte la stima di partenza, e questo senza tener conto dei diritti di asta. Il pullover rosso dalle maniche a sbuffo su cui una pecora nera spicca in un gregge di pecore bianche è stato venduto durante un’asta online dedicata a una serie di “icone della moda”. Ben oltre le valutazioni iniziali anche un abito da sera di Murray Arbeid che Diana indossò due volte nel 1985.

Lady Diana fu fotografata dai paparazzi con il maglione durante una partita di polo cui aveva preso parte il futuro marito nel giugno 1981. Il solo fatto di averlo indossato fece la fortuna delle sue due creatrici, Sally Muir e Joanna Osborne, e al loro marchio ‘Warm and Wonderful‘.

Poco tempo dopo, le due artigiane ricevettero una lettera da Buckingham Palace in cui si spiegava che la futura principessa del Galles lo aveva danneggiato e voleva sapere se fosse possibile ripararlo o sostituirlo. Ne realizzarono subito una nuova copia, indossata nel 1983 dalla principessa. Non sfugge agli occhi attenti che quando la giovane Spencer ha indossato di nuovo il maglione nel 1983, reinterpretandolo con un fiocco al collo, la pecora nera risulta spostata in alto rispetto al maglione originale. Quello in vendita resta però l’originale.

“A giugno del 1981, una Diana fresca di fidanzamento partecipava ad una partita di polo del principe Carlo portando un maglione Warm & Wonderful decorato da uno stravagante motivo con pecore bianche e nere e conquistava il mondo, visto che tanto i media che i critici fashion ed il pubblico si affannavano a sviscerare la simbologia dietro alla pecora nera”, ha ricordato Sotheby’s in una pubblicazione su Instagram.