Lady Diana era una donna che non aveva paura di esprimere il suo punto di vista in tutte le occasioni, incluse quelle relative ai suoi gusti verso l’universo maschile.

In un’intervista del 2012 con la CNBC, l’imprenditore Warren Buffett ha ricordato di aver incontrato la principessa e di essersi trovato a corto di parole.

“Una volta ero in una stanza da solo con la principessa Diana a una festa. In qualche modo ci troviamo in questa biblioteca”, ha detto.

“In 15 minuti, non credo di poterlo sopportare, ho avuto problemi a ricordare il mio nome, non riuscivo a capire niente da dire ed è stato un disastro totale”.

Buffett aveva incontrato Diana anche a una festa organizzata dall’ex editrice del Washington Post, Katherine Graham, poco prima della morte della reale nel 1997.

In quell’occasione l’ex moglie del principe Carlo gli disse qualcosa di completamente inaspettato e che in queste ore viene ricordato dalla rivista People.

“Quel giorno era stata alla Casa Bianca e aveva detto che Bill Clinton era l’uomo più sexy del mondo“, ha detto.

“E non le ho chiesto chi fosse il ragazzo meno sexy al mondo”, ha specificato il filantropo americano.

Kristen Stewart interpreta Lady Diana.

Sono iniziate le riprese di ‘Spencer‘, film del regista cileno Pablo Larrain sulla figura di Lady Diana.

A interpretarla è Kristen Stewart, attrice che ha raggiunto la fama globale grazie alla saga di ‘Twilight’.

“Il film è un tuffo nella proiezione emotiva di Diana, in un punto di svolta fondamentale nella sua vita“, ha detto la stella americana ai media britannici.

“‘È un’affermazione fisica della somma delle sue parti, che inizia con il suo nome di battesimo: Spencer”.

“È uno sforzo straziante per lei tornare a se stessa, poiché Diana si sforza di mantenere ciò che il suo cognome Spencer significa per lei”, ha aggiunto Stewart.