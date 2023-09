La principessa Rajwa di Giordania con il blazer firmato Jacquemus

Rajwa di Giordania e il marito Hussein sono volati negli Stati Uniti per una serie di appuntamenti ufficiali con le istituzioni americane. Il viaggio è stato anche un’occasione per la neo principessa di mostrare diversi look, comunicando al mondo fashion quella che potrebbe essere la sua linea futura.

Uno degli outfit di Rajwa di Giordania era composto da un blazer bianco destrutturato dal fit oversize del brand francese Jacquemus, abbinato a un paio di pantaloni dello stesso colore dal fit morbido e rilassato. Per completare il look total white, la principessa ha optato per una borsa Marmont di Gucci, al cui manico ha annodato un foulard in seta con decoro di fiori, sempre della maison italiana.

La scelta della futura regina lascia intendere che il suo interesse va anche in direzione degli stilisti della nuova generazione. Jacquemus è uno dei più amati e talentuosi designer degli ultimi anni e tra le sue clienti conta le più importanti celebrities del momento, da Gigi Hadid a Rihanna.

Chi è Rajwa Al Saif

La futura regina di Giordania – una volta che il suo sposo salirà al trono – è nata il 28 aprile del 1994 a Riad ed il suo nome completo è Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif. Il padre, Khalid Al Saif, è un solido e influente imprenditore e il clan della madre, Azza Al Sudairi, ha un peso determinante nella casa reale saudita. Il fidanzamento con Hussein della sposa – laureata in architettura alla Syracuse University nello stato di New York – fu annunciato dalla casa reale giordana nell’agosto dello scorso anno.

La cerimonia nuziale si è svolta nello stesso palazzo dove re Abdallah II nel 1993 sposò la regina Rania e da dove – come allora – è partito il corteo per il Palazzo reale Al Husseiniya dove è stata organizzata la festa: circa 10 chilometri per ammirare la nuova coppia regale, erede al trono hashemita, in una replica di quanto avvenne per gli attuali sovrani.