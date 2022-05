Kim Kardashian ha usato questo gel crema detergente al Met Gala

Kim Kardashian ha lasciato tutti a bocca aperta all’ultimo Met Gala, optando per un look dal valore storico. L’influencer e imprenditrice americana ha indossato l’abito dorato di Marilyn Monroe. L’iconico vestito che l’attrice sfoggiò per la festa di compleanno di JFK nel 1962. Il make up di Kim è stato curato dal suo truccatore di fiducia, Mario Dedivanovic, che ha guadagnato ormai popolarità mondiale grazie alle sue creazioni sull’ex moglie di Kanye West. Il mua ha usato specifici prodotti per rendere la pelle della sua cliente impeccabile. Lo ha rivelato lui stesso via social.

Il primo è The Cream Cleansing Gel di Augustinus Bader, brand amato anche da Victoria Beckham. Si tratta di un detergente con prodotti botanici per detergere, purificare e rinnovare la pelle in un solo gesto. Rimuove residui, impurità e trucco senza aggredire o inaridire la pelle, per una carnagione fresca e chiara. Idrata, rinfresca e nutre. Poi ha usato The Essence, sempre di Bader. Un alleato di bellezza che agisce come un esfoliante chimico delicato, un tonico e un’essenza, per idratare la pelle e rivelare una carnagione più liscia. Infine, sempre della stessa marca, The Cream, clinicamente testata per ridurre i segni dell’invecchiamento, inclusa la comparsa di linee sottili, rughe e iperpigmentazione.

Altri prodotti amati da Kim Kardashian.

Se Kim vuole dare un tocco di abbronzatura sulla sua pelle usa Self Tan Express Advanced Bronzing Mousse del brand St. Tropez. Lei e Jessica Alba sono due fan della maschera Jet Lag Mask di Summer Fridays. La maschera inonda le cellule cutanee con un mix nutriente di vitamine, ceramidi, antiossidanti ed estratti esfolianti delicati. Vanessa Hudgens e Khloé Kardashian, sorella di Kim Kardashian, hanno invece nella loro skincare i prodotti del brand Drunk Elephant. Beste No. 9 Jelly Cleanser è uno dei prodotti di punta. Questo detergente vegano è ottimo per rimuovere il trucco e rinfrescare la pelle al mattino.