Kim Kardashian ha fatto della chioma un punto di forza della sua bellezza.

L’imprenditrice cambia spesso look, passando dai capelli lunghi nero corvino al caschetto platino.

Quale che siano le sue scelte, ciò che è certo è che si affida ai migliori hair stylist della California, così come fa per i make up artist.

C’è una linea di prodotti per i capelli che il parrucchiere della famiglia Kardashian, Andrew Fitzsimons, considera una mano santa per il suo lavoro.

Parliamo dei prodotti firmati Alterna, disponibili anche in Italia (noi li abbiamo scovati on line su vari siti).

Nel 2018 Andrew ha detto di essere “onestamente così ossessionato” da un alleato di bellezza in particolare: Caviar Dry Oil Mist.

Si tratta di un olio secco leggero spray, che dona lucentezza istantanea ed elimina l’effetto crespo.

E’ adatto a tutti i tipi di capelli, anche quelli crespi e ribelli, riducendo il crespo fino a 8 ore.

Può essere usato anche come protettore del calore dagli strumenti di styling, per temperature fino a 232°C, con una riduzione della rottura delle punte del 93%.

Se siete alla ricerca di volume potete anche provare il kit Alterna Caviar Volume Holiday Duo.

Un cofanetto ideale se avete i capelli fini e volete avere una formula volumizzante.

Lo shampoo e il balsamo sono arricchiti dall’estratto di caviale per donare corpo e volume senza rinunciare all’idratazione.

Leggi anche: Capelli voluminosi, 5 tipi di shampoo da provare.

Altri prodotti di bellezza amati da Kim Kardashian.

Tra gli altri prodotti amati da Kim c’è Cetaphil Daily Facial Cleanser, emulsione detergente contro la pelle secca.

L’influencer usa poi il siero Orchidée Impériale Le Concentré de Longévité 4G.

Questo prodotto da oltre 400 euro regola il livello di ossigeno nelle cellule della pelle.

Sia Gigi Hadid che Kim Kardashian sono fan della Self Tan Classic Bronzing Mousse, che dona alla pelle un colorito naturale e duraturo.

Dovete sapere che anche Margot Robbie e Emily Ratajkowski la usano.