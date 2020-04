Ogni donna ha i suoi capelli. Chi è riccia sogna spesso di avere una chioma liscia. Al contrario, chi non ha capelli mossi sogna onde infinite. Oggi cerchiamo di suggerirvi una serie di prodotti che possono creare volume. Shampoo da provare per dire addio all’effetto piatto.

In cima alla lista c’è Kerastase Densifique Bain densité, da abbinare alla maschera della stessa linea. I capelli acquistano corpo e volume. Risveglia i follicoli dormienti. Più consistenza, sostanza e robustezza. Rafforza la fibra capillare e rende i capelli più spessi e resistenti.

Della linea OUAI, lo shampoo per capelli fini con note di limone italiano, rosa turca, gelsomino, sambac, iris, giglio e muschio bianco. Terza alternativa, Oribe Shampoo for Magnificent Volume. Un detergente volumizzante formulato senza parabeni e Cloruro di Sodio. I polimeri accentuano il diametro degli steli, per una detersione che esalta volume e diametro.

Quarto, Ogx Biotin & Collagen Extra Volume Extra Strength Shampoo. Aiuta a volumizzare anche le ciocche più sottili, donando loro un aspetto più folto e corposo. Quinto, Moroccanoil Extra Volume Shampoo. Contiene olio di argan antiossidante e sostanze nutrienti per rivitalizzare, detergere, districare e ridonare corposità. Formula priva di solfati, fosfati e parabeni, per cui non secca, non sbiadisce e non toglie colore al capello.

Per avere capelli sani è importante anche l’alimentazione. Il pollo e altri alimenti ad alto contenuto proteico sono essenziali per la crescita dei capelli sani. Da mettere nel carrello anche le uova, ricche di proteine ​​ma anche di biotina. Sì al pesce grasso. I grassi salutari sono una parte importante di ogni dieta e gli acidi grassi omega-3 sono buoni sia per il cuore che per la chioma. Si può variare tra salmone, sgombro, tonno, aringa, sardine. Anche le noci del Brasile sono una buona fonte dietetica di selenio, che è un potente antiossidante che aiuta a mantenere il nostro corpo e le nostre cellule sane. Non dimenticate poi l’avocado, così come gli spinaci.

Capelli voluminosi, 5 tipi di shampoo da provare

