Keira Knightley, celebre attrice, protagonista di successi cinematografici come “Orgoglio e Pregiudizio,” ha lanciato una nuova battaglia: difendersi dall’Intelligenza Artificiale (IA) mettendo il copyright sul suo volto.

Keira Knightley, la sua battaglia contro l’intelligenza artificiale

In un periodo in cui si sta discutendo di uno sciopero di scrittori e attori negli Stati Uniti, gran parte delle preoccupazioni riguarda l’IA e la sua potenziale capacità di sostituire il lavoro umano. Per le attrici, in particolare, la voce è al centro delle preoccupazioni, con un’attenzione crescente alla protezione del doppiaggio. Tuttavia, per Keira Knightley, l’IA potrebbe presto rappresentare una minaccia per il suo viso.

“Non so a che punto sia: so solo che è questa la trattativa. Ma immagino che il prossimo passo sarà quello di mettere sotto copyright la mia faccia,“ ha dichiarato l’attrice.

La sua preoccupazione è legata al potenziale distruttivo dell’IA e all’importanza che i governi intervengano per regolamentare questa tecnologia. Grandi aziende come Amazon, Netflix e Apple stanno proponendo di utilizzare l’IA per sostituire gli attori con scansioni digitali, sovrapponendo le sembianze di un attore a una controfigura.

Lo sciopero di attori e sceneggiatori di Hollywood

Attualmente, attori e scrittori di Hollywood sono uniti in un “doppio sciopero” senza precedenti da sessant’anni, impegnandosi a proteggere i lavoratori del settore dall’IA.

Le celebrità sono sempre più vulnerabili alla tecnologia deepfake, che può utilizzare le loro voci e sembianze per scopi che vanno dalle pubblicità alle canzoni fittizie e alla pornografia. Un esempio emblematico è stato Bruce Willis, affetto da demenza frontotemporale, che è stato reso protagonista di un annuncio pubblicitario dall’IA, in cui lo si vedeva legato a una bomba sul retro di uno yacht.

Con oltre 55 film nella sua carriera, Keira Knightley è decisa a non permettere a nessuno di clonarla o replicarla. La sua personalità forte e la sua determinazione a prendere decisioni difficili sono evidenti in molte sfaccettature della sua vita.

Ha rinunciato a un ruolo principale in un adattamento televisivo per stare con la sua famiglia quando le restrizioni legate al COVID-19 hanno reso difficile ottenere assistenza all’infanzia. Inoltre, nel 2013, ha scelto di sposarsi con solo 11 invitati in Francia, lontana dal clamore di Hollywood, dimostrando di non fare compromessi quando si tratta delle sue scelte di vita. E ora, sfida l’Intelligenza Artificiale, decidendo di proteggere la sua immagine con il copyright, perché per lei, i compromessi non fanno parte dell’equazione, soprattutto quando si tratta dell’IA.