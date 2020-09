Kate e William sono preoccupati per il futuro del pianeta e per le generazioni successive, che si troveranno alle prese con la minaccia ambientale.

Parlando in un documentario che vede protagonisti proprio Kate e William, “A Planet For Us All”, il Duca ha espresso i suoi timori nell’essere etichettato come “in anticipo sui tempi” sulle questioni ambientali.

Il nipote della regina esorta le persone a “farcela” e a “essere più espliciti e più istruttivi su quello che sta succedendo”.

Il documentario andrà in onda su ITV il prossimo 5 ottobre e il principe renderà omaggio a suo nonno e suo padre per il loro lavoro a sostegno della natura.

“Mio nonno, mio ​​padre, hanno lavorato a favore dell’ambiente per molti anni. Mio nonno era molto avanti rispetto ai suoi tempi. Mio padre, in anticipo sui tempi”.

Il fratello di Harry ha spiegato di aver “sempre amato la natura”, ma è stata la paternità ad avergli tramesso un “nuovo scopo”.

“Ora ho George, Charlotte e ora Louis nella mia vita – la tua prospettiva cambia”, ha sottolineato William.

“Credo sempre che sia possibile dare ai giovani la speranza e la convinzione che le cose si possano aggiustare”, ha sottolineato il principe.

“Ho la convinzione che se lavoriamo tutti insieme, possiamo fare la differenza”.

Meghan e Harry, due paladini della natura.

Anche Harry e Meghan hanno a cuore la causa ambientalista, come dimostrato anche dalle scelte stilistiche dell’ex attrice, sensibile alla moda sostenibile.

Il fratello di William ha espresso preoccupazione nei mesi scorsi anche per un’altra questione: l’odio in rete.

I social network hanno amplificato il problema e c’è il rischio che ci siano delle grosse ripercussioni psicologiche sulla salute mentale dei più giovani.

“Se siamo suscettibili alle forze coercitive negli spazi digitali, allora dobbiamo chiederci: cosa significa questo per i nostri figli? Come padre, questo è particolarmente preoccupante per me”, ha detto il duca.