Harry e Meghan potrebbero trascorrere il prossimo Natale lontano dalla famiglia reale.

Il duca e la duchessa del Sussex si sono trasferiti negli Stati Uniti e dopo essere stati a Los Angeles hanno comprato casa a Montecito, nella contea di Santa Barbara.

Secondo la royal correspondent Katie Nicholls, i due fratelli hanno deciso di mettere da parte i loro rancori in occasione del compleanno di Harry.

I figli del principe Carlo avrebbero parlato al telefono, ma non intrattenendosi a lungo.

“I due si sono parlati il ​​giorno del compleanno di Harry. Non è un segreto che abbiano avuto un cammino difficile”, ha scritto sul Daily Mail.

“Penso che sia importante che abbiano messo una certa distanza nel loro rapporto”, spiega l’esperta. “Parlano più di prima”.

Ma è necessario ancora molto tempo prima che il rapporto tra Harry e William sia risanato e questo non avverrà da qui ai prossimi mesi.

“Ci vorrà un po’ di tempo prima che possano celebrare insieme un caldo e amorevole Natale”, sottolinea Nicholls.

La biografia su Harry e Meghan che scuote la corona.

Lo scorso mese è uscito in Italia Finding Freedom, il libro che parla della vita dei duchi e del loro rapporto con la famiglia reale.

“Lo scopo di questo libro è quello di rappresentare i veri Harry e Meghan, una coppia che continua ad essere di ispirazione per molti in tutto il mondo, grazie all’impegno umanitario e di beneficenza, ma che spesso viene ritratta in modo impreciso”, spiegano gli autori Scobie e Durand.

La battaglia legale contro il Mail on Sunday.

L’ex attrice americana sta portando avanti una battaglia contro il Mail on Sunday, che ha pubblicato informazioni di natura privata della duchessa.

Il tabloid britannico ha avuto la meglio al primo round e il giudice ha respinto parti del reclamo della moglie di Harry.