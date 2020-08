Nel regno Unito le misure di distanziamento sociale iniziano ad allentarsi e, secondo quanto riferito, Kate Middleton e il Principe William hanno scelto come luogo di vacanza le Isole Scilly, al largo della costa sud-occidentale dell’Inghilterra.

Secondo The Mirror, giovedì scorso Kate Middleton e William sono stati visti andare in bicicletta sull’isola di Tresco.

“William e Kate stavano andando in bicicletta, ridendo. Sembravano così felici mentre si godevano la giornata”, ha detto una fonte anonima che ha visto la coppia reale. “Io sono rimasto senza parole. Erano davvero cordiali e hanno anche salutato”.

Kate e William hanno scelto le isole Scilly

Una fonte ha anche detto al The Mirror che Kate Middleton e William avrebbero deciso di non viaggiare per l’Europa, poiché il pericolo di nuovi lockdown e la necessità di mettersi in quarantena al loro ritorno ritarderebbe i loro impegni lavorativi.

La fonte ha detto che, al contrario, la coppia ha scelto di fare una “fuga veloce” con i figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, prima che i tre riprendano la scuola a breve.

Comunque, le isole di Scilly sono molto importanti per William. Erano un tempo meta di vacanze di Will e Harry da bambini, quando andavano insieme alla principessa Diana e al principe Carlo.

Nel 1989 William e Diana furono fotografati insieme in bicicletta nell’isola di Tresco.

Sempre il The Mirror riferisce che la famiglia tornerà nel Norfolk venerdì, dove hanno trascorso tutto il periodo di quarantena durante la pandemia di Coronavirus.

Kate Middleton e William, ritorno agli eventi di persona

Sebbene nel Regno Unito le restrizioni si siano allentate, consentendo ad alcuni reali britannici di tornare agli impegni reali di persona, venerdì scorso il Primo Ministro Boris Johnson ha annunciato che non ci saranno per il momento ulteriori allentamenti, citando “la prevalenza del virus nella comunità”.

Nelle ultime settimane, Kate e William hanno presenziato agli eventi di persona, seguendo le dovute misure di prevenzione come il distanziamento sociale.

Qualche giorno fa, per esempio, la duchessa ha preso parte un incontro legato al progetto educativo “Tiny Happy People” della BBC. Il progetto aveva come scopo portare supporto alle famiglie nello sviluppo dei loro bambini, dalla gravidanza fino ai 4 anni d’età.