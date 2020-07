Anche Kate Middleton e il marito William si scambiano regali come una qualunque coppia e qualche volta capita anche che il dono non sia gradito.

Il duca di Cambridge ha svelato che all’inizio del suo corteggiamento per fare breccia nel cuore della futura moglie, le ha fatto un regalo originale pensando di catturare la sua attenzione.

“Una volta ho portato a mia moglie un binocolo, non me lo ha mai fatto dimenticare. È stato all’inizio del corteggiamento”.

“Li ho avvolti. Erano davvero carini. Stavo cercando di convincermi a riguardo. Pensavo tipo, ‘ma questi sono davvero incredibili, guarda quanto quanto puoi vedere lontano!'”.

“Mi guardava e diceva: ‘Sono binocoli, cosa sta succedendo?’. Non è andata bene. Onestamente non ho idea del perché le abbia comprato un binocolo”.

Kate e William si sono incontrati per la prima volta nel 2001 quando erano entrambi studenti dell’Università di St Andrews.

La coppia è convolata a nozze il 29 aprile 2011 a Londra, nell’Abbazia di Westminster.

La campagna Heads Up.

L’episodio del regalo è stato svelato in un recente podcast per BBC Radio Five Live That Peter Crouch, a sostegno della campagna Heads Up.

William ha detto: “Tutti abbiamo la salute mentale e tutti dobbiamo rimanere mentalmente in forma”.

“È una forza per parlare della tua salute mentale, non è una debolezza. Sai se non ti senti beh, qualcosa ti dà fastidio, parlane – non è un problema”.

Gli attriti di Kate e William con Harry e Meghan.

Il principe Harry e Meghan Markle si sentivano frustrati perché venivano tagliati fuori dai ruoli ufficiali più prestigiosi, che andavano invariabilmente a William e Kate”.

Avevano la sensazione di essere “abbandonati a loro stessi” dalla famiglia reale e dalle “vipere dei cortigiani” di Buckingham Palace.

Queste sono alcune delle rivelazioni contenute in una nuova biografia non autorizzata del duca e della duchessa di Sussex, ‘Finding Freedom‘ (‘Harry e Meghan. Libertà’), che uscirà il 27 agosto.