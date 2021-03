Kate Middleton ha fatto visita senza preavviso e in incognito a un memoriale per Sarah Everard, la la 33enne rapita e uccisa mentre stava rientrando a casa a Londra la sera del 3 marzo. Per l’omicidio di Sarah, è stato arrestato un poliziotto di Scotland Yard. La vicenda di Sarah Everard ha scosso l’opinione pubblica nel Regno Unito. Anche Kate Middleton è rimasta scossa dalla tragica storia della giovane Sarah. Un fatto talmente grave che ha portato la Duchessa a rompere il protocollo e, in incognito e senza alcun preavviso, presentarsi al memoriale per Sarah Everard a Chapman Common. Nel luogo in cui la giovane Sarah è stata vista per l’ultima volta, Kate Middleton ha deposto dei fiori.

Dopo il rapimento e l’omicidio della 33enne, molte donne hanno iniziato a condividere le proprie esperienze di molestie nelle strade. Anche Kate Middleton ricorda bene il grande disagio che può provare una giovane donna nel camminare per le strade di Londra di notte. Proprio per questo motivo, la duchessa ha deciso di rendere omaggio alla giovane Sarah.

“Voleva rendere omaggio a Sarah e alla sua famiglia”, ha detto a People una fonte reale riguardo alla sua inaspettata apparizione. “Ricorda come ci si sente a passeggiare per Londra la sera prima di sposarsi”.

In alcune riprese video, possiamo vedere Kate Middleton posare un mazzo di narcisi raccolti nel giardino di Kensington Palace. Nel tentativo di non attirare l’attenzione su di sé, si è vestita in modo casual con una giacca verde scuro e pantaloni neri.

La triste vicenda di Sarah Everard

Everard, dirigente di marketing, è scomparsa dopo aver lasciato la casa di un amico nel sud di Londra il 3 marzo. Una settimana dopo, i suoi resti sono stati trovati all’interno di una borsa in una zona boschiva. Successivamente, l’agente di polizia metropolitana Wayne Couzens è stato accusato del rapimento e omicidio.