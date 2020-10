Lo sappiamo: ogni capo indossato da Kate Middleton è destinato a fare tendenza. Abbiamo visto la duchessa sfoggiare abiti glamour, pantaloni stile sailor, camicie a righe. Ma quando l’abbiamo vista su Instagram durante la sua ultima apparizione, la nostra prima reazione è stata: “davvero?”. Non solo il look era perfettamente su misura e perfetto per l’occasione, ma includeva anche una tendenza molto anni ’80: un blazer con spalline rigide ed evidenti.

Kate Middleton ha deciso di sfoggiare questa tendenza del passato durante alcune riprese (guarda il video su Instagram) per il Natural History Museum di Londra, dove ha rivelato che avrebbe annunciato il vincitore del concorso Wildlife Photographer of the Year di quest’anno. L’evento, promosso tramite l’hashtag # WPY56, avverrà in diretta streaming questa sera e potrà essere visto sulla pagina YouTube e Facebook del museo.

Tornando al look di Kate Middleton, sembra proprio che la duchessa abbia un debole per la moda degli anni ’80. Ad aprile scorso, è apparsa con un abito con il colletto increspato, un modello che ricordava molto quelli indossati spesso dalla principessa Diana negli anni ’80.

Le spalline accentuate e rigide sono un trend che tendiamo ad associare proprio a quel decenio. In realtà, però, il blazer sfoggiato da Kate è una versione leggermente più snella e moderna.

Ovviamente, la giacca indossata dalla duchessa è firmata Alexander McQueen ma, se questa tendenza di ha convinta, sappi che già diversi marchi low cost stanno proponendo un modello simile.

Kate Middleton è tornata a lavoro

Nonostante nel Regno Unito si stiano registrando nuovi record di casi di Coronavirus ogni giorno, Kate Middleton è tornata ufficialmente a lavoro. Alcuni giorni fa ha visitato l’Università di Derby, sfoggiando un look semplice e allo stesso tempo estremamente elegante. Nello specifico, ha indossato cappotto super chic, un modello con fantasia a quadri firmato Massimo Dutti. Il capo costa 249 euro ed è già diventato un must-have dell’autunno 2020. Sotto il cappotto aveva un maglione in cashmere sempre del brand spagnolo, poi dei pantaloni a sigaretta eleganti e delle scarpe décolleté in camoscio nero Gianvito Rossi.

Kate ha incontrato gli studenti di infermieristica, parlando con loro degli effetti che il COVID-19 ha avuto su di loro e sui modi in cui l’università ha sostenuto il loro benessere.