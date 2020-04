L’abito indossato da Kate Middleton per il video di ringraziamento agli operatori sanitari britannici è in vendita su Zalando.it.

Parliamo del vestito azzurro Anouk del brand Ghost, scontato da 189,99 euro a 170,95 euro.

Purtroppo al momento l’abito è sold out, ma ci si può mettere in lista per averlo, ricevendo una notifica quando la propria taglia torna disponibile.

Il ringraziamento al sistema sanitario nazionale.

Nel giorno del compleanno del piccolo Louis, per mezzo di un’apparizione tenuta segreta fino all’ultimo minuto, William, Kate Middleton e i loro figli hanno partecipato al telethon benefico “Big Night In”.

La famiglia reale ha applaudito il personale sanitario impegnato nella lotta contro il coronavirus nel Regno Unito.

Lo scorso 6 aprile la regina Elisabetta ha detto “prevarremo” e “torneremo insieme” dopo il coronavirus.

Un appello accorato quanto fermo “all’autodisciplina” e alla risolutezza di fronte alla più grave avversità che incombe sul suo Regno e sul mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Elisabetta II ha parlato ai britannici e ai popoli del Commonwealth dell’epidemia di coronavirus. Un discorso dai toni gravi, ma non angosciati.

La pandemia, ha avvertito Sua Maestà dalla Drawing Room del castello di Windsor, non fa sconti, consuma un tempo di “crescente difficoltà”.

“Un tempo di sconvolgimento nella vita del nostro Paese”, ha rimarcato, che ha ha già “portato dolore ad alcuni, problemi finanziari a molti ed enormi cambiamenti alla vita quotidiana di tutti”.

Harry e Meghan si dedicano alla solidarietà a Los Angeles.

Nei giorni scorsi Harry e Meghan sono stati fotografati mentre distribuivano cibo ai bisognosi di Los Angeles, dove si sono trasferiti da qualche settimana.

La coppia si è unita a Project Angel Food per distribuire pasti a West Hollywood. Vestiti in abiti casual, quasi irriconoscibili.

Project Angel Food è impegnata nel preparare e distribuire cibo a persone in stato di indigenza, in media serve 1600 pasti al giorno, con la pandemia sono notevolmente aumentati.