Kate Middleton è stata fotografata mentre indossava un paio di scarponcini da trekking firmati See By Chloé per una giornata nella contea di Cumbria.

La bellezza degli scarponi da trekking sta nella loro versatilità, perché se è vero che sono fondamentali per camminare in determinati luoghi, possono essere indossati anche in città, se abbinati ai giusti look.

Quelli indossati da Kate costano 747 e come puoi immaginare i pezzi sono andati a ruba dopo che lei li ha sfoggiati. Attualmente sul sito Farfetch sono disponibili in pochissime taglie, ma puoi metterti in fila per essere aggiornata su quando torneranno disponibili.

“Cuciture a contrasto, chiusura laterale con fibbia, chiusura frontale con lacci, suola in gomma antiscivolo, punta tonda e altezza alla caviglia”, sono presentati così i boots sul sito.

Scorrendo tra i vari prodotti puoi trovare modelli dello stesso brand, molto simili a quelli di Kate, che hanno anche un prezzo inferiore.

Il tweet personale di Kate Middleton per la ragazza uccisa in Inghilterra.

Dopo aver partecipato in incognito alla veglia per Sarah Everard la duchessa ha scelto un tweet personale per ricordare Sabina Nessa, anche lei uccisa a Londra.

“Sono rattristata dalla perdita di un’altra giovane donna innocente sulle nostre strade. Il mio pensiero va alla famiglia di Sabina, ai suoi amici e a tutti quelli che sono stati colpiti da questo tragico evento”, ha scritto.

Tra l’assassionio di Sarah Everard a quello di Sabina Nessa, in Gran Bretagna sono state uccise 77 donne. Parliamo in media di un caso di femminicidio ogni tre giorni.

I lunghi mesi di lockdown e la forzata coabitazione nelle case hanno allungato ancora di più la pagina nera dei femminicidi.

Questo a testimonianza che le donne sono doppiamente vittime del Covid-19. Oltre all’isolamento e lo sforzo collettivo per uscire dalla pandemia, devono fare i conti anche con la violenza domestica, estrema in troppi casi.