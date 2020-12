Tale madre tale figlia. A soli cinque anni, la principessa Charlotte sta già sviluppando il suo senso dello stile e sta prendendo spunti dalla mamma, Kate Middleton. Nella cartolina di Natale 2020 della famiglia Cambridge, la piccola Charlotte indossa un pantalone denim scuro, un maglione a tema natalizio con colletto alla Peter Pan e un paio di stivali di pelle marrone al ginocchio che avevano qualcosa di molto familiare.

A dimostrazione che sta letteralmente seguendo le orme di moda di mamma Kate Middleton, gli stivali gli stivali indossati da Charlotte, a quanto pare, sono la versione in miniatura delle scarpe preferite di Kate.

Penelope Chivals, gli stivali preferiti di Kate Middleton

Da quasi due decenni Kate Middleton indossa spesso i suoi stivali da equitazione fitmati Penelope Chivals. Li ha indossati la prima volta all’inizio degli anni 2000 mentre si frequentava con il principe William, e da allora li ha tirati fuori dal suo armadio in numerose occasioni, inclusa l’ultima durante una visita alla Ark Open Farm in Irlanda a febbraio scorso.

La replica di Charlotte degli stivali preferiti di Kate è stata realizzata appositamente per la principessa ed è composta dalla stessa pelle spagnola e la stessa gomma Goodyear sulle suole. Tuttavia, a differenza del design originale di Kate, il modello adatto ai bambini – che sarà presto disponibile per tutti i bimbi a $ 375 – è completamente foderata in un morbido tessuto in pile.

Questa settimana, una fonte vicina a Kate Middleton ha parlato dello stile “casalingo” della Duchessa quando si trova a casa insieme alla famiglia, molto più casual di quanto si possa immaginare.

“Non fa pieghe elaborate ai capelli, sono sempre raccolti in una coda di cavallo”, ha spiegato l’insider durante un’intervista a People . “È spesso in tenuta da palestra, o con completi ginnastica, pochissimo trucco. È la vita di una mamma che lavora con tre bambini piccoli – solo un tipo di lavoro quotidiano diverso da quello dalla maggior parte di noi”.